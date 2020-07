Encore un joueur de NHL? – Le LHC cherche un cinquième étranger L’attaquant des Canadiens de Montréal Dale Weise serait en discussion avec le club vaudois. A l’instar d’autres joueurs, de NHL notamment. Jérôme Reynard

Canadien Dale Weise est de retour à Montréal depuis février 2019. Il y avait déjà évolué entre 2014 et 2016, par le biais d’un échange avec Raphael Diaz, entre les Canadiens et les Vancouver Canucks. AFP

Maxim Shalunov (CSKA Moscou), Michael Frolik (Buffalo Sabres) et, selon nos informations, Dale Weise (Canadiens de Montréal). Le Lausanne HC est à la recherche d’un cinquième étranger en vue de l’exercice 2020-2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sonde le marché.

Depuis plusieurs semaines, les négociations ne manquent pas, au sein du club vaudois. Concernant Maxim Shalunov (25 points lors de deux dernières saisons régulières de KHL), la piste se serait cependant éteinte.

Michael Frolik (403 points en 897 matches de NHL)? Le média tchèque iSport rapporte un intérêt de la Suisse et du LHC en particulier, en parallèle d’une offre de l’Avangard Omsk en KHL. Dale Weise? D’après nos sources, des discussions étaient récemment en cours.

Le «Gretzky néerlandais»

L’attaquant canadien de 31 ans (136 points en 553 matches de NHL), en fin de bail outre-Atlantique, a déjà disputé une saison en Europe. C’était en 2012-2013, durant le lock-out. Il avait porté le maillot des Tilburg Trappers aux Pays-Bas, où il avait inscrit 48 points en 19 apparitions. De quoi lui valoir le surnom de «Dutch Gretzky».

Dale Weise (188 cm pour 93 kg) a toutefois été sélectionné par Montréal afin de participer au camp d’entraînement d’avant reprise du championnat (13 au 25 juillet). Il pourrait ensuite être retenu pour affronter les Pittsburgh Penguins en qualifications pour les play-off à l’Est (dès le 1er août dans une série au meilleur des cinq matches). Et plus si affinités, avec une fin de saison intervenant au plus tard le 4 octobre, date de l’éventuel septième acte de la finale de la Coupe Stanley.

«Beaucoup de joueurs estampillés NHL se rencardent actuellement sur la Suisse. Et les options sont diverses» Une source bien implantée dans le milieu

Avec Mark Barberio, Lausanne dispose déjà d’un étranger dans ce cas en NHL, le défenseur ayant été présélectionné par Colorado, qualifié pour les play-off (11 août) et en lice dès le 2 août dans un round-robin de placement. Le club vaudois voudrait-il se lancer dans cette configuration, avec deux étrangers qui pourraient potentiellement manquer le début du championnat de National League (18 septembre, si tout va bien)? «L’intérêt du LHC pour Dale Weise est réel. Maintenant, vu la situation, beaucoup de joueurs estampillés NHL se rencardent actuellement sur la Suisse. Et les options sont diverses», nous livre une personne bien implantée dans le milieu.

Qui sera l’élu?

Une chose paraît sûre: Lausanne est à la recherche d’un cinquième étranger afin de compléter sa légion, déjà composée des attaquants Cory Conacher, Brian Gibbons (non-retenus respectivement par Tampa et Carolina pour la reprise de la NHL) et Cory Emmerton (sous contrat jusqu’en 2021) ainsi que du défenseur Mark Barberio. Qui sera l’élu?