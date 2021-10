Un sixième étranger? – Le LHC devrait accueillir un ailier tchèque au riche passé de NHL Le Lausanne HC aurait engagé le Tchèque Michael Frolik. L’ailier de 33 ans devrait débarquer à la Vaudoise aréna avec un contrat de deux ans en poche. Cyrill Pasche

Michael Frolik (à droite, No 67) avait effectué un essai non-concluant avec les St. Louis Blues durant les matches de présaison. Le voici désormais au LHC. keystone-sda.ch

Le Tchèque Michael Frolik devrait bel et bien devenir le sixième étranger du Lausanne HC. Les dirigeants du club vaudois auraient ainsi mis sous contrat – pour deux ans, selon nos informations – l’ailier expérimenté de 33 ans qui compte plus de 900 matches de NHL en carrière et a remporté la Coupe Stanley en 2013 avec les Chicago Blackhawks.

Frolik a porté le maillot des Florida Panthers, Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Calgary Flames, Buffalo Sabres et Montréal Canadiens. Il a joué 905 matches, totalisant 403 points, dont 166 buts en 12 saisons complètes de NHL. Vendredi matin, Blick avait fait part de l’arrivée imminente du joueur tchèque, une information qui n’a toutefois pas encore été confirmée par le club vaudois.

Frolik a peu joué récemment

Cela faisait plusieurs semaines que le LHC sondait le marché à la recherche d’un sixième importé. Les cinq renforts étrangers actuellement sous contrat (Barberio, Sekac, Gernat, Emmerton et Varone) n’ont donné que partiellement satisfaction jusqu’ici et l’arrivée de Frolik devrait apporter davantage de compétitivité au LHC dans ce secteur-là. Reste toutefois à voir dans quel état de forme se trouve réellement le Tchèque, qui n’a pas convaincu les St. Louis Blues lors d’un récent essai en NHL et qui n’a joué qu’une dizaine de matches la saison passée.

L’engagement de Frolik – formé à Kladno, comme Jaromir Jagr –, s’il se confirme, poussera sans doute Phil Varone vers la sortie, ou du moins encore plus loin dans la hiérarchie. Le Canadien a connu des débuts poussifs et a passé la majeure partie du temps en tribunes. Avec bientôt six étrangers (dont deux défenseurs) sous le main, le coach John Fust ne manquera en tout cas pas d’options tactiques.

