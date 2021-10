Défaite face à FR Gottéron – Le LHC est à la recherche de constance et de confiance Les Lions ont souffert de la comparaison avec Fribourg, un leader en pleine bourre, samedi soir à la Vaudoise aréna (1-3). Jérôme Reynard

Benoit Jecker a classé l’affaire et assuré la victoire de FR Gottéron, samedi soir à Lausanne (59 e 1-3). KEYSTONE

Samedi à la Vaudoise aréna, on a vu la différence entre une équipe en confiance, en maîtrise des événements ainsi que des émotions d’une soirée, et une autre qui cherche encore des certitudes, à l’approche du dernier geste surtout.

Battu par le leader Fribourg (1-3), Lausanne n’a pas livré un mauvais match. Mais il a raté une nouvelle occasion d’enchaîner, lui qui n’a jamais aligné deux victoires consécutives cette saison, en seize rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Quand on parle d’inconstance au niveau des résultats, on ne peut s’empêcher de la lier au moins en partie à l’instabilité qui règne dans le vestiaire depuis plus d’un an, et qui ces derniers jours concerne Joël Genazzi, absent pour la quatrième fois d’affilée contre les Dragons.