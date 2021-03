Hockey sur glace

Lugano - Lausanne 1-3 (1-0 0-3 0-0) Afficher plus

Corner Arena, huis clos. Arbitres: MM. Salonen, Nikolic; Obwegeser et Progin.

Buts: 13e Herburger (Wolf, Josephs) 1-0. 27e Bozon (Almond) 1-1. 34e Almond (Bozon, Krakauskas) 1-2. 39e Bertschy 1-3.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Chiesa; Nodari, Wolf; Heed, Wellinger; Antonietti; Lammer, Herburger, Josephs; Bürgler, Arcobello, Boedker; Fazzini, Morini, Suri; Zangger, Sannitz, Haussener; Walker. Entraîneur: Pelletier.

Lausanne: Boltshauser; Grossmann, Barberio; Heldner, Frick; Krueger, Genazzi; Schneeberger; Jooris, Malgin, Almond; Bozon, Gibbons, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Jäger, Froidevaux, Douay; Krakauskas. Entraîneur: MacTavish.

Notes: Lugano sans Bertaggia, Traber, Lajunen, Riva, Zurkirchen (blessés) ainsi que Vedova et Romanenghi (surnuméraires). Lausanne sans Marti (suspendu), Maillard, Hudacek (blessés) ainsi qu’Antonietti, Arnold (surnuméraires) et Roth (étranger surnuméraire). But annulé: Jooris (21e). Lugano sans gardien de 57’00 à 58’40’’ puis de . Temps mort: Lugano (58e).

Pénalités: 3 x 2’, 1 x 10’ (Boedker) contre Lugano; 3 x 2’ contre Lausanne.