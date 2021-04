Hockey sur glace – Le LHC est éliminé des play-off Face à un Zurich privé de son moteur Sven Andrighetto, Lausanne a laissé passer une chance en or (3-0). Il n’y aura pas d’acte décisif dimanche à Lausanne. Troisième blanchissage pour Ludovic Waeber. Cyrill Pasche

Keystone

Face à des Zurich Lions considérablement affaiblis par les absences de Sven Andrighetto (suspendu pour un match en attendant la décision de l’opposition formulée par le LHC contre la sanction du top scorer du ZSC), Marco Pedretti, Marcus Krüger et Teemu Rautiainen (tous blessés), le LHC a démarré au quart de tour et sans cesse mis l’équipe zurichoise sous pression en première période. Problème, les Vaudois ont encore séché en zone offensive et ont d’ailleurs été blanchis par le gardien Ludovic Waeber pour la troisième fois en six matches.

52 secondes

Le sixième acte a basculé peu après la mi-match suite à deux erreurs individuelles: le défenseur Aurélien Martin et le meneur de jeu Denis Malgin ont causé deux revirements en zone neutre en l’espace de 52 secondes. Denis Hollenstein, servi sur un plateau par Axel Simic (33e, 1-0), puis Simon Bodenmann, démarqué par Dominik Diem (34e, 2-0), se sont rués sur ces cadeaux inespérés. Deux buts identiques dans leur conception et un immense coup de massue pour le LHC qui, jusque-là, avait pris le match à son compte mais avait toutefois péché à la finition.

Au tour de Ge Servette

Menés 3-1 dans la série, les Vaudois ont au moins eu le mérite de s’accrocher et de remporter le cinquième acte mercredi à Lausanne. Alors que les absences d’Andrighetto et de trois autres joueurs clé dans le camp zurichois laissaient entrevoir la possibilité de jouer une septième manche décisive dimanche à domicile, le LHC a laissé passer sa chance durant son passage à vide de la deuxième période. Même si Zurich, une équipe rodée aux batailles des play-off, a mérité sa qualification, cette élimination laissera sans doute un goût amer aux Lausannois.

En demi-finale, les Zurichois (5e) affronteront GE Servette (6e) pendant que Zoug (1er) se mesurera à Rapperswil (7e). Premier acte dimanche

Zurich Lions - Lausanne 3-0 (0-0 2-0 1-0)

Hallenstadion. 50 spectateurs.

Arbitres. Stricker, Stolc, Progin et Steenstra.

Buts: 33e Hollenstein (Simic) 1-0, 34e Bodenmann (Diem) 2-0, 58e Lasch (5 c 6, cage vide) 3-0.

Zurich Lions: Waeber; Noreau, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Lasch; Hollenstein, Sigrist, Bodenmann; Hayes, Diem, Riedi; Simic, Schäppi, Wick; Diem. Entraîneur: Grönborg.

Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Genazzi, Grossmann; A. Marti, Roth; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Gibbons, Malign, Hudon; Jooris, Almond, Bozon; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. Entraîneur: McTavish.

Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 2 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Krüger, Morant, Pedretti, Pettersson, Rautiainen (blessés) ni Capaul (surnuméraire). Lausanne sans Hudacek, Maillard (blessés), Barberio (suspendu), Krakauskas ni Schneeberger (surnuméraires). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’16 à 57’37).

