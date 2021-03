Troisième défaite de suite – Le LHC et l’histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide Lausanne s’est incliné 2-1 à domicile contre Fribourg-Gottéron samedi. Les Lions sont-ils en crise ou simplement en manque de réussite? Cyrill Pasche

Le duel a été âpre entre Lausanne (symbolisé par Floran Douay à gauche) et Fribourg-Gottéron (Chris DiDomenico). Keystone

Prenez Joël Genazzi et Robin Grossmann, des routiniers de 33 ans. Les deux défenseurs avaient une lecture diamétralement opposée du dernier revers en date du LHC, le troisième de rang en championnat, le neuvième au cours des douze derniers matches.

Pour Genazzi, au-delà de la défaite, la prestation d’ensemble contre FR Gottéron samedi n’était «pas si mauvaise que cela». L’arrière des Lions préfère voir le positif. Il se braque lorsqu’on lui fait remarquer que, vu des gradins, il n’y avait pas grande amélioration en termes de jeu par rapport aux dernières sorties: à domicile contre Bienne mardi (2-3) et à Genève dimanche (défaite 5-1 cette fois-ci), le LHC a coulé de manière plus ou moins identique. «Nous ne sommes pas aussi mauvais que certains le prétendent», se défend le Zurichois, un gars d’équipe par excellence. «La manière dont nous jouons ne me fait pas penser à une équipe en crise.» Voilà qui est dit.