Le LHC 2023-24 se dessine – Le LHC fait amende honorable et affiche ses bonnes résolutions Ouverture, transparence et stabilité, tels ont été les mots-clés de la conférence de presse de fin de saison. John Fust confirmé comme directeur sportif, Patrick De Preux reste à la présidence. Cyrill Pasche

Le président Patrick de Preux et le CEO Chris Wolf aspirent à davantage de stabilité au sein du Lausanne HC. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le Lausanne HC a abordé l’avenir sur les chapeaux de roues avec l’annonce, lundi, du départ du Slovaque Martin Gernat, de l’engagement de deux pointures, le défenseur suédois Christian Djoos (EV Zoug) et l’attaquant finlandais Antti Suomela (IK Oskarshamn, meilleur compteur du championnat de Suède), ainsi que le nouveau contrat de plusieurs années accordé à John Fust en tant que directeur sportif. Le président Patrick De Preux, lui, rempile pour une saison de plus. «Parce que le propriétaire Grégory Finger me l’a demandé et que cela va dans le sens de la stabilité que nous recherchons», précise le notaire vaudois.