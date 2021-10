Pas de déclic offensif pour les Lions – Le LHC manque de chance, mais surtout de talent Lausanne menait 0-2 à Ambri, avant de galvauder son avance (défaite 3-2). Déjà battus par Langnau samedi, les Lions concèdent une deuxième défaite de rang en championnat. Cyrill Pasche Ambri

En termes de talent technique, Christoph Bertschy est bien seul cette saison au LHC. keystone-sda.ch

On peut déjà se demander à quoi ressemblera le LHC la saison prochaine, quand Christoph Bertschy portera le maillot de Fribourg-Gottéron. Car on peut déjà mesurer aujourd’hui la chute vertigineuse en termes de talent et de qualité technique depuis le départ – ou plutôt le non-retour – de Denis Malgin, un joueur qui a fait basculer tant de matches en faveur du LHC la saison dernière.

On en arrive presque à regretter aussi Charles Hudon, un joueur certes lunatique, mais qui avait lui aussi cette faculté à changer le cours d’un match sur une action sortie de nulle part, un geste technique, une inspiration soudaine.