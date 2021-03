Hockey sur glace – Le LHC n’a même pas le temps de savourer Le LHC se déplace à Fribourg vendredi et reçoit Bienne samedi. Les Lions restent sur cinq succès de rang tandis que les matches s’enchaînent. Cyrill Pasche

Le LHC de Joël Genazzi s’apprête à disputer sept matches au cours des onze prochains jours. Les Lions viennent de gagner leurs cinq derniers duels. freshfocus

Il y a deux semaines, après la défaite contre Fribourg-Gottéron à domicile (1-2), Joël Genazzi avait tapé du poing. «Non, nous ne sommes pas en crise», avait lancé le défenseur du LHC, interrogé au sujet de la situation sportive précaire du LHC à l’époque. Le routinier de l’arrière-garde vaudoise avait raison, même si les résultats du LHC - et surtout la manière - laissaient alors à désirer.

Aux neuf défaites en douze matches (entre le 16 février et le 13 mars) ont succédé cinq succès en autant de sorties (entre le 16 et le 24 mars). Ou quand les Lions se refont une beauté en huit jours: Davos, Bienne, Genève et Langnau à deux reprises, tous ont subi la loi d’un LHC revigoré qui s’est du même coup replacé en deuxième position au classement en empochant 14 des 15 points en jeu.