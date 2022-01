Hockey sur glace – Le LHC n’a pas fait le poids contre les Lions zurichois Lausanne s’est incliné 5-1 contre les ZSC Lions au Hallenstadion. Les joueurs de John Fust, qui reprendront le championnat le 22 février, n’ont pas existé face à la formation zurichoise. Cyrill Pasche Zurich

Zurich 3, Lausanne 0, le tout après seulement 20 minutes de jeu. Tobias Stephan? Dans une mauvaise soirée. Un premier but encaissé à distance (10e, Christian Marti de la ligne bleue), un deuxième reçu entre les jambières (14e, Sven Andrighetto) puis un troisième sur une reprise instantanée d’Andrighetto alors que le LHC évoluait en double infériorité numérique (17e).

Stephan pas en réussite

Le gardien du LHC n’avait vraiment pas la «mitaine chaude» et encore moins de réussite. Mais à sa décharge, il n’a pas été aidé par ses coéquipiers. Les Lions ont concédé trop de pénalités (trois en première période) et celles-ci ont ouvert une voie royale aux Zurichois. Le duo Andrighetto/Malgin et le reste du ZSC ont ainsi pu tranquillement monter dans les tours.

Des occasions de qualité, les Lausannois en ont eues quelques-unes en début de soirée, lorsque tout était encore possible pour eux: Christoph Bertschy, Damien Riat ou encore Jiri Sekac (le Tchèque a marqué le seul but lausannois à 41 secondes de la fin) ont tous échoué en position idéale devant le gardien Ludovic Waeber.

Un Lausanne, très vite résigné

Lausanne, très vite résigné, n’est jamais entré dans son match. Et lorsque des opportunités se sont présentées, les Vaudois se sont alors montrés très empruntés. Preuve que la machine était déréglée jeudi soir au Hallenstadion, les joueurs de John Fust se sont même laissé surprendre sur le quatrième but par Phil Baltisberger qui revenait à peine du banc des pénalités. L’arrière zurichois a profité d’un cafouillage de Justin Krüger sur la ligne bleue pour définitivement mettre le “Z” à l’abri et un terme à la soirée de travail de Tobias Stephan, remplacé par Luca Boltshauser (28e).

Les Lausannois, qui avaient péniblement battu le HC Ajoie sur leur glace dimanche passé (5-4 grâce à un but de Damien Riat à 35 secondes du gong), ont affiché leurs limites face à une formation zurichoise d’une solidité à toute épreuve. Ils reprendront la compétition le 22 février à domicile contre Ambri, juste après les JO de Pékin.

Zurich - Lausanne 5-1 (3-0 1-0 1-1) Afficher plus Hallenstadion. 7161 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Ströbel, Fuchs et Gnemmi. Buts: 10e C. Marti (Noreau, Roe) 1-0, 14e Andrighetto (Malgin) 2-0, 17e Andrighetto (Malgin, Noreau/ 5 c 3) 3-0, 28e P. Baltisberger 4-0, 46e Hollenstein (Andrighetto, Noreau/ 5 c 4) 5-0, 60e Sekac (Fuchs, A. Marti) 5-1. Zurich: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, P. Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Andrighetto; Sigrist, Krüger, Quenneville; Hollenstein, Roe, Bodenmann; C. Baltisberger, Schäppi, Sopa; Riedi. Entraîneur: Grönborg. Lausanne: Stephan (28e Boltshauser); A. Marti, Gernat; Glauser, Genazzi; Krueger, Frick; Almond, Jäger, Douay; Riat, Fuchs, Sekac; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Baumgartner, Frolik; Holdener. Entraîneur: Fust. Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich, 7 x 2’ contre Lausanne. Notes: Zurich sans Azevedo, Diem, Morant (blessés) ni Flüeler (surnuméraire). Lausanne sans Heldner (blessé), Maillard ni Paré (surnuméraires). Tir sur le poteau: Riat (60e).

