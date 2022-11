Financement du PLR prilléran – Le LHC présente des excuses officielles Suite aux révélations du don des Lions au PLR de Prilly, le président du club a pris la parole pour exprimer ses regrets et sa colère. Maxime Kissou

À la débâcle sportive que connaît actuellement le LHC, illustrée ici par cette banderole de supporters déployée à la Vaudoise aréna contre le CP Berne à l’attention de Petr Svoboda, s’ajoute une affaire extra-sportive qui gêne le club et les autorités de la région lausannoise. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Dans un article du «Temps» publié vendredi, le président du club, Patrick de Preux, exprime ses regrets et sa colère face au don qui a été fait par le Lausanne Hockey Club au Parti libéral radical (PLR) de Prilly, en 2021. Pour rappel, un versement de 5000 francs avait été effectué par les Lions lors des élections communales de 2021, et cet argent aurait servi, entre autres, à financer la campagne de réélection du syndic, le PLR Alain Gillièron.

Suite à cette révélation, «24 heures» s’était fait confirmer l’information par le CEO du LHC, Chris Wolf. «Nous avons répondu positivement à cette démarche citoyenne», expliquait alors le dirigeant. Seulement, la pilule a eu du mal à passer, notamment auprès de la gauche prillérane ainsi que des autorités lausannoises, qui contribuent financièrement au fonctionnement du LHC, comme l’expliquait alors la municipale en charge des Sports, Emilie Moeschler.

Une affaire politique

C’est justement à la Commune de Lausanne que Patrick de Preux a adressé ses excuses, citées en ces mots par «Le Temps»: «Je considère, comme vous, et je n’ai jamais dérogé à ce principe, qu’un club sportif ne doit jamais donner une quelconque image de partialité politique.» «Le Temps» ajoute que «Patrick de Preux charge l’ancienne direction, et assure qu’aucun autre don n’a été accordé à une formation politique par le club. Il précise que c’est Lausanne Hockey Group SA, et non Lausanne Hockey Club SA, qui a effectué le versement.»

«Je considère, comme vous, et je n’ai jamais dérogé à ce principe, qu’un club sportif ne doit jamais donner une quelconque image de partialité politique.» Patrick de Preux, président du LHC

Alain Gillièron, syndic de Prilly, est en outre vice-président du Centre sportif de Malley (CSM SA), la société qui loue la patinoire de Malley au LHC. Il assure dans les colonnes du «Temps» que c’est «tout le PLR (prilléran) qui a bénéficié du don du LHC» et que «jusqu’à preuve du contraire, la commune de Prilly et la collectivité publique n’ont jamais pâti de mes bonnes relations avec le LHC».

