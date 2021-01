Hockey sur glace – Le LHC privé de Hudon et Jooris L’attaquant canadien et son compatriote à licence suisse sont touchés à un genou. Ils ne joueront pas samedi soir face à Berne. Jérôme Reynard

Charles Hudon sera indisponible «environ deux semaines». Getty Images

Sorti sur blessure mercredi sur la glace de Ge/Servette, Charles Hudon sera indisponible «environ deux semaines», nous a révélé John Fust samedi, à quelques heures de la réception de Berne à la Vaudoise aréna (19h45). «Il a pris un coup sur un genou, mais les ligaments ne sont pas touchés», a précisé le directeur sportif du LHC. L’attaquant canadien (5 buts et 5 assists en 13 apparitions) sera remplacé par son compatriote Cory Emmerton dans l’alignement lausannois.

Même genre de blessure pour Josh Jooris. Déjà absent aux Vernets, le joueur de centre (3 buts et 6 assists en 15 apparitions) manquera à nouveau à l’appel contre les Ours. «Il s’est fait mal lors de l’entraînement qui a précédé le déplacement de Genève, a expliqué John Fust. Mais il n’y a rien de grave, on parle d’une indisponibilité d’une semaine.»

Douay de retour

Également forfait pour le dernier derby lémanique, Floran Douay sera quant à lui de retour dans l’effectif des Lions samedi soir. «Mercredi, il était en quarantaine en raison d’un contact avec une personne positive au Covid-19, mais il a été testé négatif», a rassuré le directeur sportif lausannois.