Hockey sur glace – Le LHC réalise un premier break Mené 0-2, Lausanne a renversé Rapperswil grâce à un but gagnant de Robin Kovacs en fin de match. Les Lions ont trois points d’avance sur leurs concurrents dans la course aux pré-play-off. Cyrill Pasche Lausanne

Jason Fuchs au moment de marquer le premier goal de son équipe face à Robin Meyer, mardi soir. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Lausanne est revenu de loin pour battre Rapperswil mardi (3-2) – premier succès de l’exercice en quatre tentatives – et se positionner idéalement avant les deux derniers matches de la saison régulière, jeudi à Bienne et samedi à la Vaudoise aréna contre Zoug.

Avant que le talent de Robin Kovacs – auteur d’une grande performance – permette au LHC de signer une cinquième victoire de rang (but gagnant à la 49e minute), tout avait pourtant bien mal commencé pour le LHC. C’est que Rapperswil s’était présenté en mode «efficacité maximale»: les deux premiers lancers saint-gallois ont tapé dans le mille, dans un silence de cathédrale.

Forcément, dans une telle partie à enjeu, ce genre de départ, que le LHC n’envisageait probablement pas, a jeté un sacré coup de froid sur la Vaudoise aréna.

Des absences qui pèsent

Les absences des attaquants Jiri Sekac et Daniel Audette, annoncés malades et remplacés par Kovacs et le nouveau venu, le Canadien Andrew Calof (premier match avec le LHC), ont-elles à ce point perturbé le dispositif des Lions en début de partie? Même le gardien finlandais Eetu Laurikainen, dans ce début de soirée qui n’annonçait rien de bon, a dû penser que, pour la première fois depuis son arrivée à Lausanne, la baraka qui l’accompagnait jusqu’ici venait soudainement de lui tourner le dos, à un moment charnière de la saison.

Sauf que l’équipe lausannoise, qui a plié mais n’a pas rompu, s’est époumonée jusqu’à ce que le déclic se produise à la suite d’un très bon jeu de Robin Kovacs et une conclusion opportuniste de Jason Fuchs (26e, 1-2). Vingt-sept secondes plus tard, le deuxième but est venu de la canne d’un homme qui le méritait plus que quiconque: à sa 49e apparition de l’exercice, Michael Hügli a enfin trouvé la faille, au meilleur moment pour les Lions (27e, 2-2).

Le LHC a souffert, mais il a une fois de plus trouvé le moyen de gagner. Avec désormais trois unités d’avance et le même nombre de matches que ses concurrents directs (Kloten, Berne et Lugano), le voici en position de force pour valider son ticket pour les pré-play-off.

Lausanne - Rapperswil 3-2 (0-2 2-0 1-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 7612 spectateurs. Arbitres: MM. Stolc, Urban, Altmann et Burgy. Buts: 8e Lammer (Aberg, Djuse/ 5 c 4) 0-1, 14e Brüschweiler (Djuse, Aebischer) 0-2, 26e Fuchs (Riat, Kovacs) 1-2, 27e Hügli (Salomäki) 2-2, 49e Kovacs (Glauser) 3-2. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener, Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Kovacs; Calof, Maillard, Kenins; Hügli, Almond, Salomäki. Entraîneur: Ward.

Rapperswil: Meyer (57e Nyffeler); Profico, Jordan; Noreau, Maier; Aebischer, Djuse; Vouardoux; Wick, Dünner, Forrer; Eggenberger, Cajka, Lammer; Aberg, Rowe, Cervenka; Moy, Wetter, Brüschweiler; Zangger, Albrecht, Lammer. Entraîneur: Hedlund. Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’ contre Rapperswil. Notes: Lausanne sans Sekac, Audette (malades), Emmerton, Heldner, Pedretti, Krakauskas (blessés), Panik, ni Stephan (surnuméraires). Rapperswil sans Jensen, Zangger, Albrecht (blessés). Tir sur le poteau: Riat (26e). Temps mort demandé par Rapperswil (27e). Rapperswil sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’32 à la fin du match).

