Hockey sur glace – Le LHC remporte un point contre Davos Lausanne a empoché un bon point contre Davos (4-5 tab). Les Lions ont égalisé à 4-4 à la 57e grâce au duo Kovacs/Audette, avant de s’incliner lors de la séance des tirs au but. Cyrill Pasche

Malgré leur défaite, les Lausannois peuvent être satisfaits de leur prestation face à Davos. Keystone

Mené de deux buts au début de la troisième période, le LHC a réussi à égaliser dans les dernières minutes grâce à un but du Canadien Daniel Audette (57e, 4-4). Mais les Grisons ont eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but grâce à Enzo Corvi, qui a converti ses deux tentatives. Quatrième défaite de rang pour le LHC, qui empoche tout de même un bon point.

Le premier but sous le maillot du LHC du Slovaque Richard Panik, inscrit 13 secondes après le 1-3 du HC Davos, a redonné du moral aux Lausannois (28e, 2-3). La qualité de jeu n’y était toujours pas, mais les Lions, battus la veille à Bienne (1-4), ont au moins tout tenté pour éviter un quatrième revers de rang. Sur le plan technique et tactique, l’équipe vaudoise avance encore à tâtons, même s’il y a eu quelques étincelles en fin de partie.

Avant la fin de la première période déjà, les supporters des places debout - qui continuent de remarquablement soutenir leurs joueurs - ont d’ailleurs déroulé une banderole et pris pour cible le directeur des opérations hockey, Petr Svoboda: «Ignorance, arrogance et ingérence. Petr assume tes erreurs!»

Défense décimée

Même si la poisse continue de s’acharner sur eux avec l’accumulation de blessés en défense (Glauser, Gernat et Heldner, tandis que Genazzi a été expulsé après 21 minutes samedi), on ne peut en tout cas pas reprocher aux Lions de ne pas essayer de s’en sortir.

Mal embarqués contre un HC Davos qui n’alignait que quatre renforts étrangers et comptait lui aussi ses blessés, les joueurs de John Fust ont passé leur soirée à patiner après un score défavorable. Menés 1-3, les Lausannois ont recollé à la marque grâce à Panik (28e). De nouveau distancés suite à une réussite en solitaire du Jurassien Valentin Nussbaumer (36e, 2-4), ils sont une fois de plus revenus à une longueur de leur adversaire avec un but de Tim Bozon, à la réception d’une passe très bien sentie du défenseur Igor Jelovac (44e, 3-4).

Les étrangers ont été bons

Et lorsqu’ils ont enfin commencé à jouer sans trop se poser de questions, les Lions ont même donné le tournis à l’arrière-garde du HC Davos, avant d’égaliser de façon méritée par Daniel Audette sur un service en or de Robin Kovacs (57e, 4-4). Souvent pointés du doigt, les étrangers du LHC ont cette fois-ci assumé leur statut.

Avec un bon point en poche, le LHC est passé proche de la victoire en prolongation, puis lors des tirs au but. Si Jason Fuchs a fait exploser la Vaudoise aréna en marquant son penalty, Enzo Corvi a quant à lui réussi ses deux tentatives et offert la victoire au HC Davos.

Lausanne - Davos 4-5 tab (1-1 1-3 2-0) Afficher plus Vaudoise aréna. 6216 spectateurs. Arbitres: MM. Hungerbühler, Holm, Cattaneo et Schlegel. Buts: 5e M. Wieser (Prassl, Ambühl) 0-1, 13e Fuchs (Sekac, Riat) 1-1, 21e Nordström (Knak) 1-2, 28e C. Egli 1-3, 28e Panik (Jäger) 2-3, 36e Nussbaumer 2-4, 44e Bozon (Jelovac) 3-4, 57e Audette (Kovacs, Panik) 4-4. Tirs au but: Riat -, Stransky -, Panik -, Knak -, Kovacs -, Corvi 0-1, Sekac -, Nordström -, Fuchs 1-1, Ambühl -, Corvi 1-2, Fuchs -. Lausanne: Punnenovs; Holdener, Frick; Sidler, Genazzi; Jelovac, Marti; Kovacs, Jäger, Panik; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Audette, Bozon; Pedretti, Almond, Emmerton. Entraîneur: Fust. Davos: Aeschlimann; Paschoud, Jung; Nygren, Dahlbäck; D. Egli, Wellinger; Minder, Barandun; Schmutz, Nordström, Knak; Stransky, Corvi, Nussbaumer; M. Wieser, Prassl, Ambühl; Hammerer, C. Egli, Canova. Entraîneur: Wohlwend. Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ (Genazzi) + pénalité de match (Genazzi) contre Lausanne; 5 x 2’ contre Davos. Notes: Lausanne sans Kenins (surnuméraire), Gernat, Glauser, Heldner, Krakauskas, Raffl ni Salomäki (blessés). Davos sans Bristedt, Fora, Frehner, Rasmussen ni Senn (blessés). But de Schmutz annulé pour un hors jeu préalable (10e).

