Communiqué du club vaudois – Le LHC répond à l’article de «24 heures» À la suite de notre article relayant des informations de la presse finlandaise, la direction de l’organisation lausannoise réagit. La rédaction

Patrick de Preux, président du Lausanne HC. 24HEURES/ODILE MEYLAN

À la suite de l’article intitulé «Le propriétaire du LHC suscite la polémique en Finlande» publié dans notre édition du 24 février, la direction du Lausanne HC tient à préciser que «M. Gregory Finger (ndlr: propriétaire du club) est citoyen suisse, établi depuis plus de vingt ans en région lausannoise. Il possède également les nationalités russe et américaine.» Que «M. Gregory Finger a quitté l’Union soviétique il y a plus de trente ans, sans moyens financiers, pour vivre aux États-Unis». Que «M. Gregory Finger n’a jamais rencontré la personnalité russe citée dans l’article de «24 heures», et n’a aucun contact avec elle». Et que «M. Gregory Finger a mené et mène une vie professionnelle parfaitement légitime, ne fait l’objet d’aucune mesure d’aucune sorte et ne figure sur aucune liste de sanctions».

Président de l’équipe vaudoise de National League, Me Patrick de Preux, qui connaît et travaille avec M. Gregory Finger depuis vingt ans, ajoute les propos tenus le 1er mars 2022 au sujet du conflit en Ukraine: «Je peux vous garantir que Gregory est un humaniste et est contre les guerres notamment lorsqu’elles sont fratricides.»

Dans son communiqué envoyé vendredi après-midi, la direction du LHC écrit encore: «Depuis de nombreuses années au cours desquelles M. Gregory Finger est d’abord venu à Malley 2.0 assister aux matches du LHC en tant que supporter et grand amateur de hockey, le président du LHC Patrick de Preux et le CEO du LHC Group Chris Wolf ont noué avec lui des relations empreintes de confiance, de respect, de loyauté et d’honnêteté. Son engagement pour autrui, et pour construire quelque chose de positif pour la région dans laquelle il vit depuis 2001 n’a jamais été démenti.»

