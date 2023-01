Réorganisation du Lausanne HC – Le LHC reprend espoir mais reste tiraillé par ses vieux démons L’équipe espère rebondir favorablement sur le plan sportif et aspire à davantage d’harmonie maintenant que Gregory Finger détient 100% des actions du club vaudois. Cyrill Pasche

Depuis le départ de Petr Svoboda, l’espoir est de retour à la Vaudoise aréna. Mais les belles paroles seront-elles cette fois-ci suivies par des actes? KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un propriétaire désormais unique (Gregory Finger), une saga (celle de Petr Svoboda) enfin terminée: le Lausanne HC espère avoir enfin laissé toutes ses turbulences et ses innombrables tourments derrière lui. En ballottage défavorable sur le plan sportif (13e et avant-dernier), le club vaudois se dirige-t-il enfin vers des jours plus heureux? Les belles paroles et promesses, sur le plan organisationnel autant que sportif, seront-elles cette fois-ci suivies par des actes?