Hockey sur glace – Le LHC retrouve le sourire grâce à ses hommes de rôle La quatrième ligne a mis les Lions sur la voie du succès en inscrivant les deux premiers buts de la victoire capitale décrochée contre Langnau (5-0) vendredi. Ruben Steiger Lausanne

La quatrième ligne du LHC a eu un rôle clé dans le succès des Lions contre Langnau. keystone-sda.ch

Malgré quarante premières minutes de jeu de bonne facture, bien maîtrisées et conclues sur un score 2-0, les couloirs de la Vaudoise aréna ne respiraient pas la sérénité. En cause? Les deux précédentes rencontres lors desquelles le LHC a, à chaque fois, galvaudé son avantage. Cette fois, la partie n’a pas épousé le même scénario et les Lions ont contrôlé leur sujet dans l’ultime période pour s’offrir une victoire capitale contre Langnau, un concurrent direct (5-0).