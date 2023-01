Hockey – Le LHC s'offre un gardien finlandais Le Lausanne HC a engagé le Finlandais Eetu Laurikainen jusqu'au terme de la saison en cours. Le gardien de 29 ans arrive en provenance du JYP Jyväskylä, en 1re division de son pays. Robin Carrel

Eetu Laurikainen devant le filet du JYP il y a quelques années. KEYSTONE

Le club de la Vaudoise aréna tente de réagir, lui qui est actuellement scotché à l'avant-dernière place de Nationale League, synonyme de play-out en fin de saison. Pour ce faire, il s'est "blindé" au poste de gardien de but, où il compte déjà sur les services du Letton à licence suisse Ivars Punnenovs (26 matches joués), sur le vétéran Tobias Stephan et ses plus de 900 matches dans l'élite helvétique (7 parties) ainsi que sur le Suédois à licence suisse Viktor Östlund (3 rencontres), régulièrement parqué à La Chaux-de-Fonds.

Le LHC a indiqué dans son communiqué que l’arrivée de Laurikainen palliait l’absence de Stephan, blessé «au bas du corps» pour une durée indéterminée. L’ancien de Genève et de Dallas, en fin de contrat au printemps prochain, souffre de douleurs récurrentes à une hanche. Il n’a pas pu s’entraîner pendant les Fêtes et devait essayer un nouveau traitement à base d’infiltrations.

Lausanne a ainsi mis en plus sous contrat Eetu Laurikainen, un portier de 29 ans, d'1m83 pour 84 et trois fois international. Celui qui a passé les deux saisons précédentes avec le Hämeenlinnan Pallokerho se partageait le travail en Liiga finlandaise cette année avec son coéquipier Veini Vehviläinen. Le néo-Lausannois avait toutefois une moyenne d'arrêts (88,5%) bien moins efficace que son jeune coéquipier de quatre ans son cadet (92,3%). Le JYP est actuellement 10e sur 15 du Championnat finlandais, le dernier strapontin pour une place en pré-play-off.

Lausanne a ainsi activé sa neuvième licence sur les dix disponibles pour l'exercice 2022/2023, après avoir déjà aligné Martin Gernat (Slq), Daniel Audette (USA/Can), Cory Emmerton (Can), Robin Kovacs (Suè), Richard Panik (Slq), Michael Raffl (Aut), Miikka Salomäki (Fin) et Jiri Sekac (Tch). Seuls deux ou trois de ces mercenaires au maximum ont jusqu'ici convaincu le public vaudois.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.