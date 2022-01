Lausanne bat Ambri – Le LHC sait désormais enchaîner et rien que ça, c’est nouveau Les Lions ont aligné une 3e victoire, dimanche contre Ambri (3-2). La remise en question des Fêtes semble porter ses fruits. À confirmer, toutefois. Jérôme Reynard

Préféré à Ronalds Kenins au sein du troisième trio lausannois, Benjamin Baumgartner (No 98) a inscrit le but de la victoire, dimanche contre Ambri. keystone

La cinquième aura été la bonne. Après avoir bloqué à quatre reprises sur deux victoires, le Lausanne HC a enfin enchaîné trois succès cette saison.

Les Lions n’ont pas totalement convaincu, dimanche après-midi face à Ambri (3-2). Après avoir rapidement mené 2-0 grâce à Jiri Sekac (6e, à 5c4) et Guillaume Maillard (8e, avec la complicité du patin de Fohrler), ils ont parfois trop subi le réveil léventin. Et se sont retrouvés à devoir se jeter devant les tentatives adverses et compter sur leur dernier rempart, Tobias Stephan, pour conserver leur avantage en fin de rencontre.