Hockey sur glace – Le LHC, sans jus, lâche du lest Battus par Rapperswil, les Vaudois font la mauvaise opération de la soirée dans la lutte pour la 6e place. Grégoire Surdez

Le LHC s’incline à domicile contre des Saint-Gallois supérieurs. keystone-sda.ch

Un quatrième match en cinq jours. Quelle drôle d’idée a eu le préposé au calendrier, contraint de jongler avec des JO au rabais et une dernière vague épidémique qui a provoqué une ribambelle de renvois au cœur de l’hiver. Concours de circonstances malheureux, le LHC est l’équipe qui a le plus souffert des annulations. Elle se voit donc proposer des cours de rattrapage qui mettent les organismes sous pression.

Deux buts en trois minutes

Il a suffi de voir les deux premiers buts de Rapperswil pour comprendre que le voyage de la veille à Ambri, fut-il victorieux, avait laissé des traces. Roman Cervenka, joliment lancé dans le dos de la défense lausannoise, a parfaitement profité de la chute de Joël Genazzi qui a trébuché en essayant de couper la passe. À genoux sur la glace, le No 78 des Lions a eu le temps de secouer la tête et de taper de rage avec sa canne sur la glace. Avant l’heure, et dans une sorte d’acceptation déroutante, il savait déjà que Cervenka allait ouvrir le score sans bavure. Ce même sentiment d’inéluctable a également enveloppé l’action du 2-0, trois minutes plus tard. Un revirement en zone offensive lausannoise et deux passes plus tard, Andrew Rowe poussait le puck au fond. Sur les talons, les Lions présents sur la glace à cet instant semblaient eux aussi convaincus que l’action irait au bout. Ils avaient raison.

Ne pas baisser la tête

Tout de même décidés à tordre le cou à cette «fatalité», les hommes de John Fust ont eu le mérite de ne pas définitivement baisser la tête. Brouillons, inefficaces en supériorité numérique, les Lions s’en sont remis une fois encore au talent de Jiri Sekac, déclaré «non-hors-jeu» sur un contrôle en patinage arrière à la limite. Le reste de l’enchaînement a été superbe avec un puck soulevé au-dessus de l’épaule de Melvin Nyffeler. Alors que LHC a bénéficié de plusieurs périodes de supériorité numérique, il n’a jamais su capitaliser sur cet élan retrouvé. Le néant affiché avec un homme de plus a de quoi interroger à ce stade de la saison. Est-ce les hommes (le talent?) ou le système qui est en cause? À mille lieues de ces préoccupations, Rapperswil qui vit la meilleure saison de son histoire évolue sans le moindre état d’âme et profite de chaque occasion. C’est ainsi que les hommes de Stefan Hedlund ont inscrit le but qui fait mal à moins d’une minute de la fin de la seconde période. Pas totalement mérité. Mais pas totalement immérité non plus.

Avec deux longueurs d’avance, les Saint-Gallois ont joué la dernière période sur du velours. Tandis que le LHC prenait un malin plaisir à se compliquer la tâche, ils ont une fois montré que le hockey peut être d’une simplicité déconcertante lorsqu’un joueur lève la tête et passe au lieu de tirer comme l’a démontré Sandro Zangger qui a offert le 4-2 à Roman Cervenka (50e). Damien Riat a ensuite redonné un semblant d’espoir à son équipe. Mais les Lions n’avaient clairement plus de jus pour espérer quoi que ce soit dans ce match de trop



LHC - Rapperswil 2-5 (0-2 1-1 1-2)

Vaudoise aréna 6215 spectateurs.

Arbitres: MM. Stolc, Hürlimann, Steenstra et Gnemmi.

Buts: 6e Cervenka (Albrecht) 0-1. 9e Rowe (Lehmann, Eggenberger) 0-2. 25 Sekac (Fuchs) 1-2. 40e Dünner (Jelovac, Sataric) 1-3. 51e Cervenka (Zangger) 1-4. 52e Riat (Holdener) 2-4. 59e Forrer (à 5c6, but vide) 2-5.

LHC: Stephan: Glauser, Genazzi; Heldner, Frick; Holdener, Gernat; Marti; Rita, Fuchs, Sekac; Almond, Bertschy, Kenins; Bozon, Paré, Frolik; Douay, Jäger, Baumgartner.

Entraîneur: J. Fust.

Rapperswil: M. Nyffeler; Baragano, Djuse; Sataric, Jelovac; Aebischer, Bircher; Neukom; Wick, Dünner, Forrer; Lammer, Albrecht, Cervenka; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Zangger, Mitchell, Brüschweiler.

Entraîneur: S. Hedlund.

Pénalités: 4x2’ contre LHC; 6x2’ contre Rapperswil.

LHC sans Emmerton (surnuméraire) ni Maillard (Swiss League). Rapperswil sans Profico, Maier, Vouardoux ni Wetter (blessés). De 57’27 à 58’08 LHC sort son gardien au profit d’un 6e joueur de champ.



Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.