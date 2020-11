Hockey sur glace – Le LHC s’apprête à reprendre, a priori sans Hudon L’attaquant canadien devrait être surnuméraire, mardi soir, à l’occasion du retour à la compétition des Lions face à FR Gottéron. Jérôme Reynard

Charles Hudon et Brian Gibbons ne devraient pas être associés, mardi soir. KEYSTONE

Le Lausanne HC s’est entraîné au grand complet, lundi matin. Trois semaines après leur dernier match de championnat et à la veille de leur retour au jeu, face à FR Gottéron à la Vaudoise aréna, les Lions ont travaillé leurs automatismes, situations spéciales comprises.

Selon la configuration de la séance, Craig MacTavish devrait proposer mardi un alignement semblable à celui qui avait vu le LHC prendre la mesure de ce même adversaire (6-1) avant la trêve et la quarantaine. A une exception et pas des moindres: l’absence potentielle de Charles Hudon, qui sera a priori désigné surnuméraire. «La décision définitive sera prise mardi, mais c’est une possibilité», a convenu John Fust, entraîneur-assistant et directeur sportif des Lions, sans donner plus de détails.

Conacher de retour?

L’attaquant canadien (7 points dont 4 buts en 4 apparitions) est-il l’un des deux joueurs qui avaient été testés positifs au Covid-19 il y a deux semaines, en conséquence de quoi il n’aurait pas participé aux séances par groupes organisées sur la glace durant la quarantaine et souffrirait d’un manque de rythme plus marqué? Le club vaudois ne communiquera pas sur l’identité des personnes touchées par le coronavirus. «Et puis, je vous rappelle que nous avons cinq joueurs importés à disposition. Nous souhaitons tous les garder dans le rythme», ajoute John Fust.

Dans ce sens, Charles Hudon devrait être remplacé par son compatriote Cory Conacher, mardi soir.