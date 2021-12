Hockey sur glace – Le LHC se couvre de ridicule à Rapperswil Battu 7-0, Lausanne s’est fait balader à Rapperswil et n’a pas fait le poids contre la formation saint-galloise. Les Lions reçoivent le HC Bienne mercredi. Cyrill Pasche Rapperswil

Les Vaudois ont reçu une véritable correction de la part des Lakers. keystone-sda.ch

Terrible à dire, mais au final, les Lausannois s’en sont presque bien sortis. Archi-dominés, souvent incapables de ressortir de leur zone de défense durant de très, très longues séquences, ils ne se sont inclinés “que” 7-0 à Rapperswil. L’équipe de John Fust, confrontée à la «jouerie» et à la maîtrise tactique de la formation dirigée par le Suédois Stefan Hedlund, a fait l’expérience du vide. Des buts, elle aurait pu en encaisser une dizaine…

Il n’y avait strictement rien de bon lundi soir dans le jeu du LHC. Pas même un zeste de rébellion, si ce n’est une bagarre remportée par un Cody Almond très fâché en fin de match. Les Lions se sont faits manger tout crus en zone médiane et surtout dans les arrondis de leur zone de défense, là où Rappi s’est baladé et s’est surtout bien marré. Rarement jusqu’ici cette saison le LHC s’était à ce point «fait tourner autour».

«Rappi» s’amuse, Lausanne sombre

Les Saint-Gallois ont ainsi tranquillement pu prendre le large grâce à des réussites de Rowe (8e, 1-0), Aebischer (27e, 2-0) et Albrecht en supériorité numérique (31e, 3-0). Les autres buts, jusqu’au 7-0 final, sont tombés à intervalles réguliers en troisième période…

Pour les Vaudois, cette défaite est particulièrement cuisante dans le sens où elle les a confronté à leurs limites, tant offensives que défensives, face à une formation qui exécute vite et bien. Comment est-ce possible que les Lions aient dû patienter jusqu’à la 25e minute pour se créer leur première occasion tranchante (Riat en solitaire face au gardien Nyffeler) et que leurs seules occasions de but - toujours sur contre-attaque - sont venues de quelques pertes de puck des Saint–Gallois en phase offensive? Face à ce Rapperswil bien en place, Lausanne n’a rien créé de lui-même.

Place au HC Bienne mercredi

Pour John Fust et sa troupe, il ne reste plus qu’à tourner la page sur ce non-match et à se préparer à accueillir le HC Bienne mercredi. Une équipe qui aime aussi conserver le puck, comme “Rappi”, mais qui au contraire des Saint-Gallois n’est pas particulièrement tranchante ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, le LHC devra considérablement hausser son niveau de jeu face aux Seelandais et afficher un tout autre visage que celui de lundi soir. Une simple question de fierté, en somme.

Afficher plus Rapperswil - Lausanne 7-0 (1-0 2-0 4-0) St. Galler Kantonalbank Arena. 3571 spectateurs. Arbitres. Stolc, Urban, Gnemmi et Burgy. Buts: 8e Rowe (Lammer, Maier) 1-0, 27e Aebischer (Dünner) 2-0, 31e Albrecht (Cervenka, Profico/ 5 c 4) 3-0, 51e Forrer (Neukom) 4-0, 55e Mitchell (Dünner/ 5 c 4) 5-0, 56e Brüschweiler (Wetter) 6-0, 58e Mitchell 7-0. Rapperswil: Nyffeler; Vouardoux, Djuse; Jelovac, Profico; Aebischer, Maier; Bircher; Wick, Dünner, Forrer; Cervenka, Albrecht, Lammer; Eggenberger, Rowe, Brüschweiler; Wetter, Mitchell, Neukom. Entraîneur: Hedlund. Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Krueger, Gernat; Oejdemark; Maillard, Emmerton, Sekac; Bertschy, Fuchs, Riat; Frolik, Baumgartner, Bozon; Almond, Jäger, Douay; Holdener. Entraîneur: Fust. Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ (Eggenberger) + pénalité de match (Eggenberger) contre Rapperswil, 2 x 2’ + 1 x 5’ (Almond) + pénalité de match (Almond) contre Lausanne. Notes: Rapperswil sans Baragano, Lehmann, Moses, Sataric ni Zangger (blessés). Lausanne sans Stephan (blessés), Kenins (malade) ni Glauser (raisons privées). Tirs sur le poteau: Lammer (20e), Rowe (46e).

