Hockey – Le LHC s’impose dans la douleur et les regrets Face à Davos, Lausanne menait 4-1 à douze minutes de la fin avant de se faire rejoindre. Sekac a forcé la décision aux tirs aux buts en marquant trois fois. Score final (5-4 tab). Ruben Steiger Lausanne

Joie des joueurs du LHC. keystone-sda.ch

Le LHC a décroché son cinquième succès consécutif sur sa glace, vendredi, face au HC Davos (5-4 tab). Mais les regrets sont grands car la formation dirigée par Geoff Ward menait 4-1 à la 48e minute. Dans le même temps, tous les concurrents directs ont pris des points et les Lions restent 13e.

Devant leur public, les Vaudois ont connu une entame parfaite. Le Lausanne HC, intense, appliqué et agressif, a livré un premier quart d’heure de haute volée à l’issue duquel il menait 2-0 de façon tout à fait méritée. Raffl, l’homme en forme du moment, a ouvert le score à la 5e minute. L’Autrichien a profité d’une belle et longue relance de Marti pour se retrouver esseulé en zone offensive. Il ne s’est pas fait prier pour allumer Senn et le tromper d’un tir précis. Quatre minutes plus tard, Sekac a été le plus prompt sur un rebond pour inscrire le 2-0 (9e).



Les démons ressurgissent

Si la première période a été plaisante à suivre, on ne peut en dire autant de la suite de la partie qui s’est déroulée sur un rythme haché en raison des nombreuses imprécisions et pénalités. Les Vaudois ont tout de même atteint la 48e minute sur le score de 4-1 grâce à des réussites de Bozon (39e) et Maillard (48e). Mais voilà, le LHC est retombé dans ses travers. Sur une mauvaise relance de Glauser, Schmutz a pu redonner espoir aux siens (49e). Ce but a totalement changé la physionomie du match puisque les Grisons ont fait le siège de la cage de Laurikainen et la confiance de l’arrière-garde lausannoise s’est petit à petit étiolée.

Finalement, ce que toute la Vaudoise aréna redoutait et ne voulait pas imaginer est arrivé. Les Grisons ont égalisé grâce à un doublé du top scorer Stransky (53e et 60e).La prolongation n’ayant rien donné malgré un power-play pour chaque équipe, le duel s’est joué aux tirs au but. À ce petit jeu, Sekac en a planté trois pour offrir l’unité supplémentaire aux siens.

Pour son dernier match avant la trêve, Lausanne se déplace samedi à Porrentruy, là où les trois points seront obligatoires.



Lausanne - Davos 5-4 tab (2-0 1-1 1-3)

Vaudoise aréna, 7220 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Stricker, Stalder, Kehrli.

Buts: 5e Raffl (Marti) 1-0, 9e Sekac (Riat) 2-0, 33e Knak (Bristedt / 5 c 3) 2-1, 39e Bozon (Sidler, Gernat / 5 c 4) 3-1, 48e Maillard 4-1, 49e Schmutz 4-2, 53e Stransky (Paschoud, Rasmussen) 4-3, 60e Stransky (6 c 5) 4-4. Tirs aux buts: Riat -, Bristedt -, Sekac 1-0, Ambühl -, Fuchs -, Stransky 1-1, Kovacs -, Rasmussen -, Raffl 2-1, Nordström 2-2, Stransky 2-3, Sekac 3-3, Nordström -, Maillard -, Stransky -, Sekac 4-3.

Lausanne: Laurikainen; Frick, Gernat; Glauser, Genazzi; Marti, Jelovac; Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Kenins, Almond, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Maillard, Kovacs; Holdener. Entraîneur: Ward.

Davos: Senn; Fora; Dahlbeck; D. Egli, Irving; Barandun, Paschoud; Heinen, Wellinger; Stransky, Rasmussen, Knak; Schmutz, Nordström, Bristedt; Wieser, Ambühl, Nussbaumer; Canova, C. Egli, Sturny. Entraîneur: Immonen.

Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ contre Davos.

Notes: Lausanne sans Heldner, Emmerton, Krakauskas, Pedretti (blessés), Stephan, Audette, ni Panik (surnuméraires). Davos sans Jung, Nygren, Corvi, Frehner ni Prassl (blessés). Temps mort Davos à 58’’50. Davos sans gardien de 58’’43 à 59’’17. Tir sur les montants: 6e Sekac.



Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.