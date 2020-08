Hockey sur glace – Le LHC s’incline à domicile pour son premier match de préparation A la Vaudoise aréna, le HC Bienne a facilement disposé du Lausanne HC en match de préparation en vue de la saison de National League (3-5). Grégory Beaud

Le LHC de Robin Grossmann a manqué sa première sortie à domicile en match amical. KEYSTONE

Il n’y a pas vraiment eu de suspense pour le premier match à domicile du Lausanne HC. Devant environ 500 spectateurs, les hommes de Craig MacTavish ont vécu un premier tiers-temps compliqué ponctué par trois buts seelandais. Fabio Hofer (5e), Marc-Antoine Pouliot (12e) et Damien Brunner (20e) ont trompé un Tobias Stephan visiblement très agacé.

Au terme d’un second tiers-temps sans grand relief, Bienne a accru encore un peu son avantage grâce à Mike Künzle parti seul en contre-attaque face à Florian Vuichard (39e). Rentré en jeu quelques minutes plus tôt, le gardien remplaçant avait jusque là fait une jolie impression.

Bon «retour» de Lindbohm

Au rang des bonnes surprises, on pourra également parler d’Emilijus Krakausakas. Affublé du No 54 devenu mythique pour les fans du LHC grâce à Julien Staudenmann, le Lituanien à licence suisse a offert le 2-5 à Cody Almond lors d’une troisième période de meilleure facture pour les joueurs locaux.

Dans les rangs seelandais, Marc-Antoine Pouliot, avec trois points, a lui aussi livré une prestation solide. En défense, Petteri Lindbohm, l’ancien lausannois, a également été en lumière en jouant même en power-play. Un rôle qui ne lui était que rarement attribué lorsqu’il évoluait avec le LHC.

Lausanne disputera son prochain match amical ce mardi à Yverdon face à Fribourg-Gottéron. Bienne, de son côté, ne jouera pas avant la 8 septembre prochain, contre Langenthal.

Lausanne - Bienne 3-5 (0-3 0-1 3-1)

Vaudoise aréna, environ 500 spectateurs.

Arbitres: MM. Borga, Fluri; Dreyfus et Gnemmi.

Buts: 5e Hofer (Pouliot) 0-1. 12e Pouliot (Fuchs, Lindbohm/5 c 4) 0-2. 20e Brunner (Fuchs, Pouliot/5 c 4) 0-3. 39e Künzle (Moser) 0-4. 44e Heldner (Froidevaux, Jörg/5 c 4) 1-4. 45e Brunner 1-5. 46e Almond (Krakauskas, Jäger) 2-5. 56e Conacher (Kenins, Krueger) 3-5.

Notes: le Lausanne HC sans Gibbons (en quarantaine), Antonietti, Moy, Leone, Nodari, Emmerton, Oejdemark, Boltshauser (surnuméraires) ni Vermin (raisons personnelles). Bienne sans Rajala ni Hügli (blessés), Kreis, Gustafsson (convalescents), Forster ni Ulmer (ménagés). Lausanne sans gardien de 56’39’’ à la fin du match. Temps mort: Lausanne (60e).

Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ contre Bienne.