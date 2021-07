Hockey sur glace – Le LHC tient son nouvel ailier étranger L’ailier international tchèque Jiri Sekac, un ancien du Canadien de Montréal en NHL, s’est engagé avec le Lausanne Hockey Club. La légion étrangère du club vaudois comprend désormais cinq joueurs. Sport-Center

Le Tchèque Jiri Sekac (en rouge) s’est engagé pour trois saisons au LHC. AFP

Le club vaudois continue d’être actif sur le marché des transferts. Après les engagements de deux étrangers au début du mois de juillet (le défenseur slovaque Martin Gernat et le centre canadien Phil Varone) et le départ du défenseur suisse Robin Grossmann à Bienne mardi, le LHC a embauché l’ailier international tchèque Jiri Sekac (29 ans) pour les trois prochaines saisons.

Une acquisition qui porte désormais à cinq le nombre de joueurs importés au sein du club de la Vaudoise aréna: le capitaine Mark Barberio, Martin Gernat, Phil Varone, Jiri Sekac et Cory Emmerton.

Champion de KHL

Jiri Sekac (189 cm, 91 kg) a passé les cinq dernières saisons dans le championnat de KHL, où il a joué un rôle en vue dans les équipes de AK Bars Kazan (2016 à 2019), CSKA Moscou (2019-2020) et Avangard Omsk la saison passée, avec qui il a remporté la Coupe Gagarin récompensant le vainqueur des play-off de la KHL.

Auparavant, Sekac avait porté le maillot des Canadiens de Montréal (2014-2015) et des Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks et Arizona Coyotes (2015-2016) en NHL.

«Jiri est un joueur talentueux et spectaculaire, qui a d’excellentes références en KHL et qui est à l’aise sur les grandes surfaces de glace européennes. Sa présence physique et son apport technique nous seront précieux», a déclaré le directeur des opérations hockey du LHC, Petr Svoboda.

Sekac a joué 409 matches en KHL et 115 en NHL durant sa carrière.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.