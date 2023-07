Hockey – Le LHC va travailler avec Martigny Le club vaudois a annoncé la signature d'un partenariat avec le HC Valais-Chablais, pour la saison à venir. Des jeunes pousses du Lausanne HC pourront ainsi aller gagner du temps de jeu en Swiss League. Robin Carrel

«Je me réjouis beaucoup de cette collaboration avec le HC Valais-Chablais, a indiqué John Fust, le directeur sportif vaudois, dans le communiqué officialisant l'entente. Ils ont travaillé avec diligence ces dernières années pour construire une équipe solide et réussir cette promotion. C’est une situation idéale pour nous: nous allons pouvoir offrir de meilleures perspectives de temps de glace à nos joueurs.»

Des joueurs lausannois en devenir devraient obtenir de précieuses minutes de jeu dans l'antichambre de l'élite, avec l'équipe valaisanne. «Ce partenariat nous donne la possibilité d’un côté de prouver notre engagement dans le développement de joueurs et de l’autre de pouvoir aligner une équipe plus compétitive», a annoncé de son côté Daniele Marghitola, co-boss du secteur sportif dans le coude du Rhône.

Avec trois gardiens (dont Kevin Pasche, 20 ans), neuf défenseurs (avec Dario Sidler, 20 ans) et dix-huit attaquants (en comptant Benjamin Bougro, 20 ans, Nicolas Perrenoud, 19 ans, et Matthias Mémeteau, 22 ans) sous contrats professionnels avec le LHC, les vestiaires de la Vaudoise aréna sont bien remplis. Certains de ces espoirs ont ainsi un intéressant débouché à un peu plus d'une heure de train, entre les arrêts Prilly-Malley et Martigny.

Les deux organisations avaient déjà collaboré par le passé. En 2020, ce même John Fust, alors directeur du mouvement juniors du Lausanne Hockey Club, déclarait que «cette alliance fait vraiment du sens. Il est capital pour la formation de nos joueurs de pouvoir bénéficier de temps de glace dans des conditions de compétition lorsqu’ils s’aguerrissent pour devenir des professionnels. Le saut depuis les juniors est très important. Ce partenariat remplit tous les critères nécessaires à une bonne coopération entre nos deux clubs.»



