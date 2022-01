Berne à la Vaudoise aréna – Le LHC veut continuer de foncer Lausanne reçoit Berne ce vendredi puis Ambri dimanche. Deux occasions en or pour confirmer que la version 2022 du club vaudois avance dans la bonne direction. Cyrill Pasche

Le LHC a bien commencé l’année en gagnant contre Genève-Servette. Les Lions veulent confirmer. keystone-sda.ch

Au Lausanne HC, la recette du succès, et peut-être même celle du bonheur, est assez simple. Foncer, sans trop se préoccuper de ce qui se passe sur les autres patinoires, puis faire les comptes à la fin du mois de janvier. «Un gros week-end nous attend, avec la réception de Berne ce vendredi et d’Ambri, dimanche», rappelle le coach, John Fust. «Il faut aller chercher un maximum de points. Janvier sera dense, et si nous le négocions bien, nous pourrons faire une bonne avancée au classement.»