Avant Berne – LHC – Le LHC veut croire à un tournant dans sa saison Et si les événements des derniers jours étaient fondateurs dans le championnat lausannois? Réponse dès vendredi soir sur la glace de Berne. Jérôme Reynard

Les Lausannois, plus unis aujourd’hui? KEYSTONE

Moins d’une semaine après les événements du Hallenstadion et au lendemain de la décision qui a valu à Mark Barberio une suspension de huit matches, le LHC retrouve la réalité du championnat de National League avec une double confrontation face à Berne, vendredi dans la capitale et samedi à la Vaudoise aréna. «Tout a été dit sur cette affaire. Désormais, on va de l’avant», assure Cody Almond.

«Ça peut amener un déclic. Et je suis persuadé qu’il ne nous manque qu’un déclic pour lancer la machine» Floran Douay, attaquant du LHC

Floran Douay enchaîne. «Une équipe qui se met derrière ses coéquipiers critiqués, comme ça s’est produit chez nous cette semaine, ça peut amener un déclic. Et je suis persuadé qu’il ne nous manque qu’un déclic pour lancer la machine.»

Team building

Le staff technique a surfé sur la vague en organisant une soirée de team building, mardi, après un entraînement déjà basé sur le jeu. Au programme: un repas d’équipe en ville et une partie de poker, dans le but de récolter de l’argent pour une œuvre de charité.

«On est une équipe plus soudée aujourd’hui» John Fust, entraîneur du LHC

«On se voit toujours à la patinoire. Mais parfois, ça fait du bien d’être ensemble dans un autre cadre, en faisant autre chose que du hockey, explique Floran Douay. C’était une bonne idée et un bon moment.»

Et si cette semaine était fondatrice dans cette saison jusqu’ici compliquée? «On est une équipe plus soudée aujourd’hui», garantit l’entraîneur, John Fust. Les Lions ont envie d’y croire. Il faudra le confirmer sur la glace. Pour mettre un terme à la série négative du moment (trois défaites) et aller de l’avant, enfin.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.