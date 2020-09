Belgique – Le libéral flamand Alexander De Croo, nouveau Premier ministre belge Le ministre des Finances sortant a été désigné mercredi à la tête d’un gouvernement de coalition réunissant sept partis. Ce sera la première fois depuis 2011 qu’un Flamand dirige l’exécutif belge.

Alexander De Croo, 44 ans, va succéder à la libérale francophone Sophie Wilmès. AFP

Le libéral flamand Alexander De Croo a été choisi mercredi par la nouvelle coalition majoritaire en Belgique pour occuper le poste de Premier ministre, a annoncé son rival socialiste francophone Paul Magnette lors d’une conférence de presse.

Favori pour le poste

Sept partis sont parvenus mercredi à l’aube à un accord de gouvernement qui doit être encore validé par chaque formation. Il s’agit des six partis des familles socialistes, libérales et écologistes (à chaque fois une formation francophone et son pendant néerlandophone), auxquels s’ajoute le CD&V, le parti des chrétiens-démocrates flamands.

Après cinq ans de gouvernement de centre-droit, cette nouvelle coalition marque le retour des socialistes et des écologistes, tandis que les nationalistes flamands de la N-VA, premier parti en Flandre, associés au pouvoir entre 2014 et 2018, sont relégués dans l’opposition.

Alexander De Croo, ministre des Finances dans l’équipe sortante (dont faisaient partie les libéraux), était le favori pour le poste de Premier ministre.

«Un excellent choix»

La présence d’un Flamand au «16 rue de la Loi», une première depuis 2011, permet notamment de compenser le fait que ce nouveau gouvernement est minoritaire dans le groupe des députés néerlandophones.

Ce choix, qui doit être officialisé jeudi matin lors d’une prestation de serment devant le roi Philippe, a été confirmé par le président du PS Paul Magnette, qui était chargé de piloter les négociations comme «coformateur» du gouvernement avec M. De Croo.

«On a tiré à pile ou face et c’est tombé sur Alexander, et c’est un excellent choix», a lancé M. Magnette en plaisantant au détour d’une réponse à la toute fin de la conférence de presse sur l’issue des négociations.

Alexander De Croo, 44 ans, va succéder à la libérale francophone Sophie Wilmès, première femme à avoir dirigé un gouvernement en Belgique, en place depuis octobre 2019.

ATS/NXP