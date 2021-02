Fièvre hémorragique en Afrique – Le Libéria sur le qui-vive après des cas d’Ebola en Guinée La «résurgence du virus mortel» a déjà fait quatre morts en Guinée voisine, obligeant les autorités libériennes à relever le niveau de vigilance épidémiologique.

Quatre personnes étaient décédées ces derniers jours du virus de la fièvre Ebola en Guinée. AFP

Le président libérien George Weah a ordonné dimanche aux professionnels de la santé de renforcer la vigilance épidémiologique dans le pays et de prendre «des mesures préventives», après l’annonce des premiers cas mortels de fièvre hémorragique Ebola depuis cinq ans en Guinée voisine.

«Le président de la République, George Weah, a demandé aux autorités sanitaires libériennes et à leurs partenaires du secteur de renforcer la surveillance épidémiologique et les mesures préventives en raison de la résurgence du virus mortel d’Ebola en Guinée voisine», a indiqué dans un communiqué la présidence libérienne.

«Mesures préventives»

Le ministre guinéen de la Santé, Rémy Lamah, a annoncé samedi soir à l’AFP que quatre personnes étaient décédées ces derniers jours du virus de la fièvre Ebola en Guinée forestière, région du sud-est du pays voisine du Liberia. Les résultats d’analyses complémentaires sont attendus dimanche.

Il s’agit de la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l’Ouest, d’où était partie en décembre 2013 la pire épidémie de l’histoire du virus, et qui avait fait plus de 4800 morts pour le seul Liberia.

Apparue dans la même région de Guinée forestière, avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone, cette épidémie s’était achevée en 2016 après avoir atteint 10 pays, dont l’Espagne et les Etats-Unis, provoquant plus de 11’300 morts pour quelque 28’600 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

Éviter une situation épidémique

Si les nouveaux cas concernent une région de Guinée proche de la frontière libérienne, «il n’y a cependant pas de cas de la maladie signalé jusqu’à présent dans le pays», a assuré la présidence.

«Les instructions du président ont pour but de s’assurer que le Liberia agisse de manière proactive afin d’éviter une situation épidémique comme celle que le Liberia a connu en 2014», est-il également indiqué.

George Weah, au pouvoir depuis trois ans dans ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, a aussi demandé aux autorités sanitaires «d’impliquer immédiatement les communautés dans les villes et villages bordant la frontière guinéenne et d’augmenter les mesures anti-Ebola», selon le texte, qui ne précise pas la nature de ces mesures mais demande aux populations de «rester calmes».

ATS