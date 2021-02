La conclusion d’un accord de libre-échange entre l’AELE, dont la Suisse fait partie, et l’Indonésie figure au menu des votations fédérales de mars prochain. Dans le contexte actuel de crise pandémique, ce partenariat procurerait indubitablement de nouvelles perspectives à notre économie. Mais ce n’est pas tout: il s’agirait aussi d’un pas dans la bonne direction pour un commerce plus durable.

Signé à Jakarta en décembre 2018 et approuvé par les Chambres fédérales dans la foulée, ce partenariat économique nous ouvrirait les portes d’un géant du Sud-Est asiatique fort d’un marché de plus de 260 millions de consommateurs. Nos entreprises pourraient proposer leurs produits dans un contexte douanier allégé. Selon les chiffres fournis par l’Administration fédérale, l’industrie des machines pourrait économiser environ 25 millions de francs par an. C’est loin d’être négligeable en cette période marquée par l’incertitude.

Ces promesses se heurtent pour l’instant au référendum lancé par les milieux écologistes et quelques ONG, pour qui la culture de l’huile de palme induirait une déforestation massive et menacerait certaines espèces animales. Pire encore, cet accord concurrencerait de manière déloyale notre production d’oléagineux, comme le colza et le tournesol. La Suisse a pris en considération ces reproches en négociant un volet novateur sur le développement durable. Il implique des engagements contraignants permettant de protéger les plantations et les forêts indonésiennes, ainsi que ceux qui y travaillent.

Pour le reste, notre pays n’importe dans les faits qu’une quantité négligeable de cette huile. Il a pris soin de ménager la production indigène d’oléagineux. L’Indonésie bénéficierait ainsi de contingents partiels avec des rabais de 20 à 40%. Un mécanisme de sauvegarde est également prévu au cas où les importations indonésiennes devaient malgré tout mettre le marché sous pression.

De précieux avantages

L’accord comprend en outre des dispositions sur les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la réduction des obstacles non tarifaires au commerce, y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires, la concurrence, la facilitation des échanges, le commerce et le développement durable, ainsi que la coopération économique. Ce partenariat conférerait en outre un précieux avantage à notre industrie d’exportation sur la concurrence européenne, qui n’a pas encore conclu une telle entente.

Cet accord met surtout en évidence l’importance du libre-échange, a fortiori à une époque où de nombreux pays sont tentés d’en revenir aux heures stériles du protectionnisme. L’ouverture vers de nouveaux marchés reste l’un des meilleurs moyens de relancer notre économie, qui a été durement touchée par les effets de la crise sanitaire. Pour toutes ces raisons, je prône un oui résolu à l’Accord de partenariat économique entre les États de l’AELE et l’Indonésie le 7 mars prochain.