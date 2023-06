Chirurgie ambulatoire – Le litige avec MV Santé aura coûté 12,5 millions au CHUV L’hôpital efface les dettes de son ancien partenaire et le dédommage pour solder le litige autour du centre de Beaumont. Romaric Haddou

Le centre de chirurgie ambulatoire de Beaumont est resté fermé durant plusieurs semaines avant que le CHUV n’en récupère la gestion. ARC – Jean-Bernard Sieber

La rupture du partenariat public-privé entre le CHUV et la société MV Santé coûtera environ 12,5 millions de francs à l’hôpital universitaire. C’est ce qu’a annoncé jeudi le Conseil d’État dans une réponse au député Hadrien Buclin (Ensemble à gauche).

En novembre 2022, le CHUV avait rompu le contrat réglant sa collaboration avec MV Santé au centre de chirurgie ambulatoire de Beaumont à cause de différends financiers. De nombreuses opérations non urgentes avaient été repoussées avant qu’un accord ne soit trouvé et que le CHUV ne reprenne entièrement la gestion du centre. Beaumont avait rouvert en janvier 2023 mais les termes dudit accord restaient inconnus.

Abandon des créances

Le Canton détaille aujourd’hui l’arrangement financier et conclut que «le coût total pour l’institution a atteint à ce jour une somme de l’ordre de 12,5 millions de francs» en raison, en particulier, de «l’abandon de l’entier des arriérés de MV Santé» pour 4,6 millions et du «règlement pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité permettant de solder le litige» pour 4 millions.

L’État souligne que le montant total «correspond au prix payé pour sortir d’une impasse extrêmement préjudiciable» et que cet épisode ne remet pas en cause l’intérêt des partenariats public-privé.

«Ces partenariats sont risqués puisque nous associons une institution qui a une vision de santé publique à une société à visée commerciale. Je regrette qu’on ne tire aucune conclusion politique de cette affaire.» Hadrien Buclin, député Ensemble à gauche.

«Ces partenariats sont risqués puisque nous associons une institution qui a une vision de santé publique à une société à visée commerciale, réagit Hadrien Buclin. Je regrette qu’on ne tire aucune conclusion politique de cette affaire. On cède des activités en principe rentables au privé alors qu’en restant dans le giron public ces activités pourraient servir à équilibrer les pertes d’autres secteurs, au CHUV notamment.»

L’élu tique aussi sur l’abandon des créances de MV Santé. «Le Canton ne me semble pas très dur en affaires au moment de défendre les intérêts des contribuables. Il reste des points à éclaircir.»

