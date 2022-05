Le beau temps aidant, la fréquentation a doublé depuis l’an dernier et le succès des rencontres est patent.

Mathias Malzieu lit, escorté en musique par Michaël Ponton, guitariste de Dionysos, et Olivier Daviaud au clavier.

Mathias Malzieu lit, escorté en musique par Michaël Ponton, guitariste de Dionysos, et Olivier Daviaud au clavier.

La 3e édition du Salon du livre en ville réjouit à juste titre ses organisateurs: la fréquentation, impossible à quantifier précisément en raison des espaces ouverts, a, au jugé, doublé par rapport à l’an dernier, dopée par un climat estival; de nombreuses rencontres ont affiché complet sous la tente de la Treille, avec des passionnés restés debout durant les débats, à la Cave voisine, mais aussi dans les différentes salles, comme les Salons du dimanche matin avec Eric-Emmanuel Schmitt.

En outre, la programmation, riche et éclectique, a suscité des entrevues fertiles: excellente idée par exemple de mettre en lien la philosophe Sophie Galabru et son essai sur la colère et Constance Debré, autrice d’une fiction réaliste» titrée «Nom». Dans l’ensemble, les visiteurs, souvent des lecteurs assidus, ont livré de la manifestation des échos largement positifs.