Littérature – Le Livre sur les quais aura bel et bien lieu Le coronavirus n’aura pas eu raison du salon des auteurs qui se tiendra, comme toujours, sur les quais de Morges. Avec toutefois une configuration différente, respect de la distanciation sociale oblige. NXP

Le Livre sur les quais aura lieu sous une forme différente (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI 1 / 1

Le Livre sur les quais aura lieu comme prévu du 4 au 6 septembre. Alors que les annulations de manifestations se succèdent, le festival morgien maintient son rendez-vous. Sous une «forme nécessairement différente», prévient-il.

Malgré les incertitudes, l'équipe du festival a décidé de maintenir sa 11e édition «en imaginant d'ores et déjà un nouveau concept adapté aux mesures sanitaires», explique mardi un communiqué de presse. Des informations plus détaillées sur la forme du salon et sur sa programmation seront annoncées en juin.

L'an dernier, le Livre sur les Quais avait attiré quelque 40'000 personnes en trois jours à Morges. En mars, la manifestation avait annoncé prendre un nouveau tournant, avec une nouvelle direction, un retour à la gratuité et la rémunération des auteurs.