Double casquette – Le lobby des transports routiers vole au secours de son chef L’ASTAG souligne les efforts consentis par la branche en faveur du climat. Objectif: convaincre que son président, Thierry Burkart, peut rester en poste tout en prenant la tête du PLR. Benjamin Pillard

Le sénateur argovien de 46 ans lors de l’annonce de sa candidature à la présidence du PLR, le 16 août 2021. Nicole Philipp/Tamedia

Des camions «propres», qui servent non seulement à approvisionner le pays mais aussi à l’élimination des déchets. Et ce grâce à un renouvellement «quasi total» des véhicules utilitaires du pays, avec des investissements en milliards de francs consentis par les entreprises de transport routier pour des poids lourds «sans émissions polluantes et avec de faibles valeurs de CO 2 ». Jusqu’à jouer ces dernières années «un rôle de pionnier dans toute l’Europe», avec l’acquisition de camions qui carburent aux énergies renouvelables: électricité, biogaz ou hydrogène.