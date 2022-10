Lionel Perret est directeur de Suisse Eole, le lobby pro éolien qui demande une multiplication des éoliennes et l’assouplissement des zones protégées pour faire face non plus seulement à la transition énergétique, mais aussi à la crise hivernale. Pour le Canton de Vaud, cette vision se traduirait par 160 à 170 éoliennes, en partie isolées.

PATRICK MARTIN/24 HEURES