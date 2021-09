Hébergement et formation – Le logement pour étudiants est promis à un bel avenir Les investisseurs, souvent institutionnels, s’intéressent à ce marché malgré la crise sanitaire. L’offre d’hébergement est sous-dotée dans la plupart des villes. Laurent Buschini

Trois étudiants marchent dans le couloir du bâtiment Vortex, sur le site de l'Université de Lausanne. KEYSTONE

Le segment des résidences pour étudiants était vu comme porteur et prometteur il y a quelques ans, juste avant la pandémie. Plusieurs projets ont vu le jour en 2019 et 2020 et d’autres bâtiments sont en cours de construction. Mais depuis l’émergence de la pandémie de Covid-19 et l’année académique qui vient de s’écouler, marquée par la généralisation des cours à distance, l’intérêt est-il toujours le même? Ou, au contraire, la crise sanitaire a-t-elle refroidi les investisseurs?

JLL, société internationale de conseil immobilier présente à Genève et à Zurich, a publié une étude sur le logement pour les étudiants en Suisse. On y apprend que le nombre de lits disponibles dans ce segment dans notre pays s’est accru de 7% entre 2019 et 2020 pour atteindre 25’300 lits (voir l’infographie). L’offre est en hausse constante. JLL estime qu’il y aura encore 2200 lits supplémentaires d’ici à 2023. Dans le détail, 500 nouvelles chambres arriveront sur le marché dans la région de Lausanne, quasi autant à Zurich (avec Winterthour) et 230 à Genève. Les autres villes universitaires suivent la même tendance à la hausse.