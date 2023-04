Retour des prédateurs en Suisse – Le loup abattu au Marchairuz fait son entrée au Muséum Ce spécimen empaillé, tué lors de tirs de régulation, est visible au Muséum d’histoire naturelle. Des animations ont lieu ce vendredi autour du prédateur. Antoine Grosjean

Le loup du Marchairuz a été volontairement empaillé dans une posture non agressive, afin de démentir la mauvaise réputation dont le prédateur a toujours souffert. Philippe Wagneur/Muséum Genève

On se souvient du loup abattu et empaillé qui avait fait scandale il y a quelques années dans le bureau d’un conseiller d’État valaisan. Un autre spécimen sauvage récemment naturalisé est aujourd’hui exposé, mais avec une démarche totalement différente. Ce mâle de trois ans, tué en mars 2022 lors de tirs de régulation de la meute du Marchairuz, dans le Jura vaudois, fait son entrée au Muséum d’histoire naturelle de Genève.

Le canidé est présenté dans le cadre de l’exposition Trésors, qui retrace les 200 ans d’existence de l’institution. Des animations spéciales ont lieu ce vendredi autour de l’animal. Il ne s’agit pas ici d’exhiber un trophée, issu d’un abattage litigieux comme c’était le cas en Valais, mais d’adopter une approche scientifique sur ce prédateur, qui fait un retour polémique dans nos contrées.

Sensibiliser le public

Le loup du Marchairuz, empaillé par les taxidermistes du Muséum, a ainsi été volontairement mis dans une posture non agressive. Le but étant de sensibiliser le public et de démentir la mauvaise réputation dont l’espèce a toujours souffert et qui lui avait valu d’être exterminée et de disparaître du territoire suisse. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur la cohabitation pas toujours facile entre le loup et l’homme.

«Depuis l’installation d’un premier couple reproducteur en Suisse en 2012, l’espèce a prospéré, causant parfois le désespoir des éleveurs de bétail.»

Depuis les signes annonciateurs de son retour dans l’arc alpin il y a plus de trente ans, et l’installation d’un premier couple reproducteur en Suisse en 2012, l’espèce a prospéré, causant parfois le désespoir des éleveurs de bétail. On compte aujourd’hui une quinzaine de meutes reproductrices, dont deux ou trois établies dans le Jura, pour un total d’environ 150 individus.

Deux documentaires

Vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30, les visiteurs pourront aborder cette problématique avec Manuel Ruedi, conservateur spécialiste des mammifères au Muséum, qui parlera des mœurs du loup, et avec Jérémie Moulin, fondateur et président de l’association OPPAL (Organisation Pour la Protection des Alpages), qui évoquera des solutions apportées aux éleveurs pour arriver à une meilleure coexistence entre loups et humains dans notre monde moderne.

En outre, deux documentaires sur les loups sauvages, réalisés par Marie Amiguet, seront projetés dans la salle de conférences, également de 13 h 30 à 16 h 30.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.