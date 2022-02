C’est vous qui le dites 03 février - Le loup, énergie, aide à la presse, enseignement

Enseignement

L’heure analogique… et pas seulement

L’importance de la représentation analogique de l’heure et du temps est capitale dans l’éducation des enfants. Il y va de la compréhension de l’espace-temps, de sa mesure et de son écoulement.

Outre l’intérêt et la facilité matérielle de créer et de faire réaliser par les enfants eux-mêmes les petits outils nécessaires (cadran, pendule, etc.), j’y vois un aspect qui n’est malheureusement pas abordé dans vos pages, à savoir la relation entre l’espace-temps et l’espace d’orientation géographique.