Jusqu’où tolérer le prédateur? - Le loup est en train de croquer la Suisse

La scène était loufoque mais révélatrice de la tension qui s’installait. En 2014, un député au Grand Conseil valaisan suggérait dans une motion tout à fait officielle de capturer les loups dans les alpages et de les relâcher place du Bourg-de-Four à Genève ou sur la Bahnofstrasse de Zurich. Histoire de faire comprendre certaines réalités.

Le texte a évidemment été refusé, laissant les uns hilares de leur coup médiatique fumant et les autres dépités de livrer ainsi aux quolibets le Valais dans ce qu’il a de plus caricatural. C’était il y a sept ans, et rien ne s’est vraiment arrangé: autour des loups toujours plus nombreux, le fossé entre ville et campagne n’a cessé de se creuser.

Une chose a changé: avec son extension, la réalité du loup est devenue plus perceptible. Ce n’est plus une lointaine affaire qu’on pensait confinée aux cantons alpins et à leurs cow-boys avides de cartouches. Quand le concret remplace le cliché, tout devient soudain plus complexe.

Car tant qu’on n’y est pas directement confronté, Canis lupus secoue notre imaginaire. Il évoque «Le Petit Chaperon rouge» pour les uns, «Le Loup du bois joli» pour les autres. Tantôt perturbateur effrayant de l’activité humaine, tantôt symbole d’une nature retrouvée, il canalise des peurs autant qu’il suscite des espoirs et le débat rationnel se noie dans une bouillie d’émotions.

Face au retour de la faune sauvage, les Suisses – d’ordinaire si habitués au compromis – se montrent incapables d’envisager des réalités différentes et ne s’écoutent plus. Surtout, entre ceux qui idéalisent angéliquement la nature et ceux qui voudraient l’aseptiser, on en déduit qu’aucun ne fait l’effort de la comprendre. À l’aube des défis qui nous attendent, c’est sans doute le plus inquiétant.

Julien Wicky est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il est spécialisé dans les enquêtes, particulièrement en Valais. Il s'intéresse aussi aux thématiques du territoire, de la montagne, de l'énergie et du climat. Auparavant, il a travaillé au sein de la rédaction du «Nouvelliste». @JulienWicky

