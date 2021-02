Protéger les éleveurs – Le loup fait déjà son grand retour sous la Coupole Cinq mois après l’échec de la loi sur la chasse, le parlement est prêt à réguler le canidé. Mais le compromis négocié est à deux doigts d’imploser. Florent Quiquerez Berne

Depuis son retour en Suisse dans les années 90, le loup fait régulièrement parler de lui. TDG

Le 27 septembre 2020 est une date à marquer d’une pierre blanche pour les organisations environnementales. Ce jour-là, elles avaient réussi à faire capoter la révision de la loi sur la chasse, arrachant un non à 51,9%. Dans certaines régions du pays, la campagne s’était rapidement concentrée autour d’une seule et même question: faut-il ou non abattre le loup plus facilement?

Cinq mois plus tard, cette question revient déjà hanter le parlement, puisqu’il est à l’ordre du Conseil national mardi. Avec une première surprise: tout le monde semble prêt à tirer à la même corde. Les deux commissions de l’environnement soutiennent à l’unanimité – moins une abstention - une motion visant à mieux réguler le loup. Le Conseil fédéral est chargé «d’exploiter la marge de manœuvre que lui confère la loi actuelle pour créer les conditions nécessaires à une cohabitation réglementée entre l’homme, les grands prédateurs et les animaux de rente.»