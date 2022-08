Promenons-nous dans les bois – Le loup fait-il encore peur aux enfants? Alors que les attaques se succèdent en terres vaudoises, nous sommes allés mesurer auprès des plus jeunes si la bête les effraie toujours. Catherine Cochard

Lausanne, le 24 août 2022. Loredana von Allmen raconte des histoires de loups à ses enfants Nemo et Lili. Dans les contes, qu’elle fasse peur ou qu’elle fasse rire, la bête fascine toujours autant les plus petits. Florian Cella

Le loup des contes de notre enfance influence-t-il notre jugement vis-à-vis du prédateur qui croque le bétail sur nos alpages? C’est avec cette idée en tête que nous avons approché quatre spécialistes de 4 à 11 ans qui connaissent surtout la bête à travers les récits jeunesse. Un canidé bien différent de celui des frères Grimm, et dont les crocs, comme on le verra, ne sont plus aussi affûtés.