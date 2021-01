Transition vers la biodiversité – «Le loup fait partie de notre patrimoine naturel» Alors qu’à la faveur de l’hiver le canidé suit le gibier jusqu’en plaine, Stéphanie Massy, médiatrice scientifique à La Garenne, tient à démystifier l’animal. Anetka Mühlemann

Titulaire d’une double formation d’enseignante et de biologiste, Stéphanie Massy officie en tant que médiatrice scientifique à La Garenne. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

La réapparition du loup dans nos contrées génère de l’inquiétude. On la perçoit notamment dans les débats vifs dans certains Conseils communaux, ou encore dans les commentaires haineux accolés aux articles annonçant qu’un loup avait été repéré à Genève début janvier. Cette inquiétude s’est même transformée en violence à Torgon (VS), où la dépouille d’un louveteau tué par balle a été découverte samedi. Dans ce contexte tendu, Stéphanie Massy, qui met sa double formation de pédagogue et de biologiste au service du parc animalier La Garenne, à Le Vaud, cherche à rétablir la vérité à propos de cet animal victime de fausses croyances.