Football vaudois – Le LS a choisi Assens plutôt qu’Échallens Le futur centre d’entraînement voulu et financé par Ineos ne verra toutefois pas le jour avant 2023 probablement. André Boschetti

L’urbaniste Philippe Gmür, devant la parcelle où le LS espère construire son futur centre d'entraînement. PATRICK MARTIN

Depuis l’été 2018, Ineos s’est mis en tête de doter le Lausanne-Sport d’un centre d’entraînement. Il comprendra cinq terrains de foot ainsi qu’un bâtiment qui abritera, entre autres, des vestiaires, différentes salles à utilisations diverses et une buvette.

Deux ans et demi plus tard, l’ambitieux projet semble toutefois au point mort. «Ce n’est qu’une fausse impression, précise Vincent Steinmann. Nous avançons mais rien n’est simple malgré les différents appuis dont nous bénéficions.»

L’idée Romanel abandonnée

Pour mémoire, un terrain correspondant en tous points aux desiderata des propriétaires du LS avait été trouvé du côté de Boussens, il y a un peu plus d’un an. Tout semblait parfaitement ficelé lorsqu’une étude écologique avait dévoilé la présence d’un papillon rarissime qui interdisait de toucher à cette parcelle. «Une fois la déception passée, nous avons dû tout reprendre à zéro, continue le responsable de la communication du club vaudois. Et en partie grâce au travail effectué par Stefan Nellen, alors vice-président et en charge de ce projet, trois nouveaux sites répondant aux exigences d’Ineos avaient pu être localisés.»