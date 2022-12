Première phase décevante – Le LS a deux mois pour se remettre dans le sens de la marche À mi-parcours, le club de la Tuilière compte déjà six points de retard sur les deux coleaders. Pour éviter un nouveau fiasco, il doit faire tout juste cet hiver. André Boschetti

La patience des supporters lausannois est déjà bien entamée par une première partie de saison qui ne correspond en rien aux attentes que l’arrivée de Ludovic Magnin avait suscitées l’été dernier. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a épuisé tous ses droits à l’erreur et bien entamé la patience de son public. Très décevant quatrième de Challenge League à mi-parcours, celui qui se profilait, en été, comme le grandissime favori compte déjà six longueurs de retard sur les deux premières places qui offrent une promotion directe en Super League. Et quatre sur celle du barragiste. Alors qu’il reste encore 54 points en jeu, rien n’est bien sûr encore compromis. Mais pour espérer que cet exercice ne ressemble pas à la triste saison 2018-2019 - où le premier LS version Giorgio Contini avait fini par échouer au poteau dans un contexte similaire - il est désormais condamné à tout faire juste. Dès cet hiver.