Nouvelle déception lausannoise – Le LS a encore une fois payé ses carences au prix fort Incapables de matérialiser leur supériorité, les Vaudois ont fini par céder face au FC Sion sur deux grossières erreurs défensives. André Boschetti Sion

Sous le regard de Stjepan Kukuruzovic, Filip Stojilkovic et le FC Sion s’éloignent de la zone dangereuse grâce à leur victoire dans le derby romand. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a perdu, dimanche en Valais, un match qu’il aurait dû gagner (2-0). Ou, au minimum, ne pas perdre. Mais, comme trop souvent, les Vaudois ont quitté le terrain pleins de frustration et sans le moindre point.

Ce verdict est certes cruel, mais il souligne encore une fois en gras les habituelles lacunes qui ne cessent de plomber les efforts et les indéniables progrès - avec quelques temps faibles au milieu - que réalise le LS depuis son départ catastrophique de juillet dernier. Avec comme principale sanction de se retrouver aujourd’hui plus que jamais englué dans une lutte pour le maintien en Super League qui s’annonce d’ores et déjà très chaude, l’an prochain.