Un nouveau pas vers le maintien – Le LS a franchi un nouveau palier Contre Saint-Gall, les Vaudois ont réussi à l’emporter (4-3) après avoir pourtant vu leurs adversaires refaire un retard de deux buts. André Boschetti

Auteur d’un doublé contre Saint-Gall, Toichi Suzuki représente à merveille les progrès constants que réalise le LS cette saison. KEYSTONE

Du côté de la Tuilière, la dernière pause internationale de cette indéchiffrable saison sera beaucoup plus tranquille qu’on aurait pu l’imaginer il y a une quinzaine de jours. Le «silenzio stampa» imposé aux joueurs de Giorgio Contini au lendemain d’un revers inattendu contre le FC Sion résume d’ailleurs à lui seul une inquiétude à la fois étrange et compréhensible des hautes sphères du club.

Privés de parole, les Lausannois ont toutefois prouvé balle au pied que ces craintes étaient peut-être exagérées. Dans des circonstances parfaitement similaires – une défaite rageante à domicile (Lugano en novembre et Sion en janvier puis le 7 mars dernier) suivie d’un nul à l’extérieur après une belle série positive – à celles qui avaient précédé ses deux premières et traumatisantes traversées du désert, le LS a, cette fois, évité avec un certain panache cette tant redoutée troisième vague.