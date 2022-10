Football – Le LS à nouveau battu loin de la Tuilière Avec une défense expérimentale, les Vaudois ont bu la tasse, mardi à Wil (0-1). Des Saint-Gallois avec lesquelles ils partagent désormais la tête du classement. André Boschetti Wil

Ludovic Magnin et Lausanne reviennent battus de Wil. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a toujours autant de peine lorsqu’il évolue loin de son jardin de la Tuilière. Mardi, il s’est incliné sur le synthétique du FC Wil pour la quatrième fois en six déplacements. Un bilan comptable calamiteux qui est, pour l’instant, heureusement compensé par un parcours presque sans faute à domicile. Un revers qui ne le prive pas de la tête du classement. Pour le moment tout du moins car en cas de succès ce mercredi contre Vaduz, SLO occupera en solitaire le trône de Challenge League.

Privé, entre autres, de ses trois défenseurs centraux les plus expérimentés, Ludovic Magnin a aligné Giger dans l’axe - son habituel homme de couloir droit - pour ne pas changer son dispositif défensif. Une défense inédite qui a été surprise dès la 5e minute sur une longue balle en profondeur de l’excellent Reichmuth pour Lukembila. Le petit lob de l’ex-Lausannois passait juste à côté du but de Castella. Le No1 du LS remportait vingt minutes plus tard son duel avec son ancien coéquipier.

Les occasions saint-galloises en restaient là lors d’une 1re mi-temps au cours de laquelle Koyalipou aurait pu, et dû, permettre à son équipe de faire la différence. Sur ses deux premières opportunités, l’attaquant voyait ses frappes être contrées in extremis par la défense adverse (7e et 23e). Il faisait ensuite preuve de maladresse lorsque, seul face à Keller, il expédiait le ballon largement à côté (29e).

Alors que l’on s’acheminait vers un nul équitable après que les deux équipes eurent manqué quelques rares bonnes opportunités, un énième ballon perdu par Zoukit, et une faute successive de Husic sur un Saint-Gallois, offrait un bon coup franc à Wil que Ndau déposait dans la lucarne de Castella (79e). Un petit but suffisant pour que les Saint-Gallois fêtent un cinquième succès à domicile en six rencontres.

Une nouvelle défaite en déplacements sur laquelle le LS aura à peine le temps de cogiter. Ce vendredi déjà, le leader de Challenge League retrouvera son imprenable forteresse de la Tuilière - six victoires, dont une en Coupe contre Zurich, et un nul jusque-là - où il accueillera ce FC Thoune qui aurait dû être l’un de ses principaux rivaux dans la course vers la Super League. Actuels modestes huitièmes du classement, les Oberlandais de Mauro Lustrinelli auront certainement à cœur de ne pas conclure par un zéro pointé leur semaine vaudoise après s’être déjà inclinés contre SLO vendredi dernier (0-2) puis face à Yverdon Sport, lundi (1-3). Les deux fois à la Stockhorn Arena de surcroît. L’occasion, peut-être, pour Gabriel Barès de se rappeler aussi au bon souvenir d’un club qu’il avait choisi de quitter précipitamment en janvier dernier pour rejoindre Montpellier. D’où le milieu de terrain vaudois a ensuite rejoint le FC Thoune, en prêt, il y a trois mois.

FC Wil - LS 1-0 (0-0) Afficher plus Lidl Arena. 1307 spectateurs. Arbitre: M. Schärli. But: 79e Ndau 1-0. Wil: Keller; Saho (57e Dickenmann), Montolio, Wallner, Heule; Muntwiler; Balhoul (72e Maier), Reichmuth (84e Staubli), Zumberi (72e Ndau); Lukembila (84e Zali), Silvio. LS: Castella; Giger, Husic, Brown; Zoukit (87e Okuka); Suzuki, Sanches, Custodio, Schwizer (87e Sow); Koyalipou (80e Turkes), Coyle (57e Labeau). Avertissements: 26e Zumberi, 43e Saho, 55e Montolio, 64e Suzuki, 78e Husic. Notes: Wil sans Strübi (blessé). LS sans Dabanli (suspendu), Gaudino (malade), Kukuruzovic, ni Nanizayamo (blessés).

