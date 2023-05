Challenge League – Le LS a quatre énigmes à résoudre dans le sprint final Au moment d’affronter Wil ce mardi puis Aarau samedi, Ludovic Magnin doit trouver des solutions aux soucis que lui cause son équipe. André Boschetti

Thomas Castella et Brighton Labeau. Keystone

L’allure décontractée et les sourires de Ludovic Magnin sont-ils sincères ou une simple façade qui a pour but de cacher une tension palpable du côté de la Tuilière? Peu importe finalement. Même si on croit volontiers le coach lausannois lorsqu’il assure adorer ce genre de matches couperets où chaque seconde se vit avec une ferveur particulière, on le suit un peu moins quand il n’est pas plus étonné que cela de retrouver son LS, au budget et aux moyens trois à quatre fois supérieurs à ceux de ses quatre derniers adversaires, en train de jouer sa saison sur 180 minutes seulement. «Il faut que les gens se rendent compte combien c’est chaud de gagner quand tu es favori. Tout le monde veut te battre…»