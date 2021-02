Football – Le LS a tout fait à Bâle, sauf marquer En supériorité numérique dès la 20e à Saint-Jacques, le Lausanne-Sport n’est pas parvenu à valider sa domination par un but. Score final 0-0. Frustrant. Florian Vaney

Malgré avoir évolué à 10 durant plus d’une heure, le LS n’a pas réussi à marquer. keystone-sda.ch

Le FC Bâle pouvait-il tomber encore plus au fond du trou? Cela paraissait difficilement concevable après une défaite historique 6-2 en semaine contre Winterthour, et pourtant. Après à peine vingt minutes du jeu samedi, à l’occasion de la réception du Lausanne-Sport, Eray Cömert héritait d’un carton rouge direct. Le match du rachat pour les Rhénans, il faudrait le disputer à dix…

Cette expulsion a modifié pas mal de choses. Le rapport de force, forcément. Mais surtout le plan de jeu des Lausannois. Excellent dans les projections vers l’avant depuis son propre camp, le LS donnait l’impression d’avoir choisi et peaufiné son plan de jeu. Le trio médian se retournait immédiatement vers l’avant à la réception et tentait de trouver dans la profondeur principalement l’agile Hicham Mahou, qui a eu le temps de donner quelques sueurs froides à la défense bâloise avant que celle-ci ne se retrouve amputée de Cömert.

Oui mais voilà, à onze contre dix, les hommes de Giorgio Contini se sont retrouvés plus souvent qu’escompté en possession du ballon. Un inconvénient pour le bouleversement que cela a généré, un avantage concernant leur sécurité, puisqu’on a surtout vu les Bleus et Blanc créer le danger en première mi-temps. D’ailleurs, celui qui va gentiment pouvoir prétendre au titre de joueur le plus influent du championnat est passé à un cheveu d’ouvrir la marque. On veut évidemment parler de Cameron Puertas, dont l’envoi a trouvé le poteau du but d’Heinz Lindner (38e).

Contini a innové

Quoi qu’il en soit, Lausanne n’est pas parvenu à trouver la faille avant la pause. On peut ici regretter les quelques imprécisions d’Isaac Schmidt sur son couloir droit, lui qui a bénéficié de beaucoup de liberté. Cameron Puertas a eu besoin de temps avant d’atteindre le niveau qui est le sien aujourd’hui. Gabriel Bares également, lui qui est toujours plus en train de s’imposer à mi-terrain. Il n’y a aucune raison qu’Isaac Schmidt n’ait pas le droit au même traitement. Reste que sa première titularisation en Super League n’a pas franchement plu à Giorgio Contini et s’est arrêtée à la mi-temps.

Exit donc le 3-4-1-2 qui avait vaincu Servette dans le derby et reconduit en début de rencontre au Parc Saint-Jacques, et place à un système à quatre défenseurs, avec la rentrée du dernier venu Jonathan Bolingi en pointe. Le résultat, c’est que Lausanne a continué à se faire peur en certaines occasions, mais qu’il a surtout maintenu sa domination. Il s’est en est fallu d’un rien pour que le centre de Cameron Puertas trouve une tête victorieuse après une intéressante combinaison sur corner. Encore moins pour que la frappe de Stjepan Kukuruzovic trouve le cadre dans l’enchaînement (61e). Et que dire des ruptures manquées dans les arrêts de jeu, dont cette énorme balle de match galvaudée par Evann Guessand à la 93e.

En s’appuyant (trop peu) sur Evann Guessand, en passant par les côtés, en tentant leur chance de loin, les Lausannois ont su se réinventer pour se montrer dangereux. Mais pas pour faire plier le FC Bâle. C’est un sentiment que les fans du LS connaissent bien à l’issue d’une rencontre face aux Bâlois ces dernières saisons: leurs protégés ont gagné aux points, sans parvenir à forcer le résultat. La bataille dans le vaste ventre mou de la Super League continue.